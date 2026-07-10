Nena de 6 años murió a causa de una grave infección bacteriana

La niña permaneció varios días internada en terapia intensiva tras presentar un cuadro que comenzó con fiebre y dolor de garganta y se agravó rápidamente.
Una nena de 6 años falleció en la provincia de San Juan luego de una infección invasiva causada por la bacteria Streptococcus pyogenes.
Sheila Fernández, era del departamento Pocito y permanecía internada en estado crítico en el Hospital Rawson de la capital sanjuanina. Había sido ingresada a la unidad de terapia intensiva luego de sufrir una severa infección bacteriana que comprometió distintos órganos de su cuerpo.
El cuadro comenzó días atrás con síntomas que, en un principio, parecían corresponder a una afección habitual, ya que la pequeña presentaba fiebre y dolor de garganta. Sin embargo, con el correr de las horas su estado de salud empeoró considerablemente, motivo por el cual fue trasladada para recibir atención de mayor complejidad.
De acuerdo con el relato de su familia, todo se inició el viernes pasado después de asistir a un cumpleaños. Al día siguiente comenzaron la fiebre alta, los vómitos, la diarrea y un intenso dolor de garganta, por lo que fue asistida en el Hospital de Pocito.
Durante la madrugada del domingo, los médicos resolvieron derivarla de urgencia al Hospital Rawson debido al agravamiento del cuadro. Allí quedó internada directamente en terapia intensiva.
Los profesionales detectaron una complicación intestinal de extrema gravedad que obligó a realizarle dos intervenciones quirúrgicas de urgencia. Según habían explicado sus familiares, durante los episodios de diarrea la niña eliminaba tejido intestinal, una situación que requería una rápida respuesta médica.
Tras las cirugías, Sheila permaneció en coma inducido mientras recibía un tratamiento intensivo. Paralelamente, los especialistas trabajaban para determinar el origen de la infección que había desencadenado el delicado cuadro clínico.
Con el paso de los días, los médicos confirmaron que la enfermedad había sido provocada por la bacteria Streptococcus pyogenes, un microorganismo capaz de causar infecciones invasivas y potencialmente mortales cuando afecta al organismo de forma agresiva.
Llamativo crecimiento de casos en 2023
En el año 2023, se registró en Argentina un llamativo crecimiento de casos de Streptococcus pyogenes en su versión invasiva.
Las cifras reveladas en diciembre de ese año, dieron cuenta de 732 casos y 103 muertes. El año en el que más casos hubo hasta antes de 2023, había sido en 2018, con 104. Esa tendencia no sólo se dio en Argentina: varios países de Europa informaron un aumento de casos desde fines de 2022 y en 2023.