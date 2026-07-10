Desgarrador relato de la dueña de la casa incendiada por su ex: la víctima era hija única

La investigación por el incendio que terminó con la vida de Aymará Falcón, una joven de 19 años, en la localidad correntina de San Roque, sumó el dramático testimonio de Miriam Sánchez, dueña de la vivienda incendiada, quien aseguró que el principal sospechoso ya había intentado prender fuego la casa semanas atrás y que existía una restricción perimetral en su contra.

Entre lágrimas, la mujer recordó los desesperados momentos vividos durante la madrugada del ataque y lamentó no haber podido rescatar a la joven. "A Ayma la quería como una hija... era amiga de mi hija Lourdes. Le gritaba que salga, pero fue tarde", expresó.

Denuncias previas y una perimetral incumplida

Sánchez afirmó que su expareja, Omar Rivero, ya había protagonizado un episodio similar tiempo atrás. "Omar Rivero vino a tirar el fuego. Él era muy celoso y dijo muchas cosas de mí. Hace algunas semanas vino y tiró una botella y se incendió la parte de adelante de la casa", relató.

La mujer explicó que, tras aquel episodio, realizó la denuncia correspondiente. "Yo hice la denuncia, vinieron a ver, pero no pasó nada", sostuvo.

Además, indicó que la Justicia había dispuesto una restricción de acercamiento. "Le pusieron una perimetral de 200 metros, pero no cumplió", denunció.

También recordó que fue la propia Aymará quien advirtió el comienzo del incendio. "Aymará fue la que me gritó en plena madrugada que tiraron algo y comenzó el fuego", contó.

Visiblemente conmocionada, agregó: "Aymará era hija única".

Violencia de género e incendio en Corrientes.-

El principal sospechoso fue detenido

La Policía de Corrientes confirmó la detención de Omar A. Rivero, señalado como principal sospechoso del incendio fatal, publicó Radio Dos.

La investigación avanzó a partir de la denuncia realizada por una familiar de la víctima y del análisis de cámaras de seguridad de la zona, que permitieron reconstruir los movimientos del acusado antes y después del inicio del fuego.

Por orden de la Justicia también se realizaron allanamientos y se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa.

Según informaron fuentes ligadas a la investigación, las pruebas reunidas vinculan de manera directa al detenido con el hecho.

La causa se investiga bajo protocolos de violencia de género

Rivero permanece alojado en una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las pericias y diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido.

La causa es investigada bajo los protocolos correspondientes a violencia de género, debido a los antecedentes denunciados por la expareja del detenido y a la existencia de una medida judicial de restricción que, según la denunciante, fue incumplida.

Los investigadores buscan determinar las circunstancias en las que se inició el incendio y reunir nuevas evidencias que permitan avanzar con la imputación formal del acusado.