Detuvieron a un abogado de perfil mediático e hijo de una exjueza tras chocar y matar a una mujer en la Panamericana

El abogado Andrés Prieto Fasano, hijo de la exjueza de San Isidro Lidia María Fasano, fue detenido este jueves en el barrio porteño de Palermo, acusado por el choque ocurrido el pasado sábado en la autopista Panamericana, en el que murió una conductora de una aplicación de viajes y una pasajera resultó gravemente herida.

El arresto fue realizado por efectivos de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, en cumplimiento de una orden del Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro.

Según informaron fuentes de la investigación, el imputado fue localizado cuando salía de un edificio en Palermo acompañado por su madre y su hermano. Se desplazaba en silla de ruedas debido a las lesiones que habría sufrido durante el siniestro.

La investigación

Los investigadores realizaron tareas de inteligencia para determinar el paradero del abogado y establecieron vigilancia sobre dos domicilios, uno en San Isidro y otro en la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, fue detenido en Palermo y quedó a disposición de la Justicia.

La causa está a cargo de la fiscal Carolina Asprella, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Martínez, quien la calificó como "homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor en concurso real con lesiones culposas agravadas por la conducción de vehículo automotor".

Cómo fue el choque

El hecho ocurrió hace cinco días en el kilómetro 17 de la autopista Panamericana, a la altura de Martínez, partido de San Isidro.

De acuerdo con la investigación, el Volkswagen Polo conducido por Pamela Ivonne Escobar Camacho, de 31 años, quedó detenido sobre uno de los carriles de circulación por causas que aún son materia de peritaje. Minutos después fue impactado desde atrás por la camioneta Hyundai Creta que conducía Prieto Fasano.

Como consecuencia del fuerte impacto, la conductora murió en el lugar, mientras que la pasajera sufrió heridas de gravedad y permanece internada. Las cámaras de seguridad registraron que el vehículo permanecía detenido con las balizas encendidas antes del choque.

La salida del lugar y el test de alcoholemia

Uno de los puntos que analiza la Justicia es lo ocurrido inmediatamente después del accidente.

Según consta en la investigación, Prieto Fasano no permaneció en el lugar del siniestro. De acuerdo con las actuaciones policiales, abandonó la escena en otro vehículo conducido presuntamente por una familiar, también abogada, lo que impidió que se le realizara el test de alcoholemia y otros estudios en ese momento.

Los investigadores intentan establecer quién lo retiró del lugar y en qué circunstancias ocurrió esa maniobra.

El descargo del abogado

Antes de ser detenido, Prieto Fasano difundió un comunicado en el que sostuvo que circulaba normalmente cuando encontró un vehículo detenido sobre la autopista.

"Me encontré de manera totalmente inesperada con un vehículo que se había descompuesto y permanecía completamente detenido en el medio de la autopista."

También aseguró que el automóvil no contaba con la señalización suficiente.

"El auto no contaba con ningún tipo de señalización que advirtiera el peligro. No había triángulos de emergencia ni ninguna otra medida preventiva."

Además, responsabilizó a la concesionaria de la autopista por la falta de advertencias para los conductores. "Tampoco existía ningún tipo de advertencia previa para quienes circulábamos, ni personal asistiendo a la emergencia ni señalizando el lugar."

La fiscalía aguarda ahora la declaración indagatoria del abogado, mientras continúan los peritajes para determinar la mecánica del accidente y las responsabilidades penales en el caso.