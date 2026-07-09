Autovía del Mercosur realiza trabajos de iluminación y señalización en rutas nacionales

Las tareas se centraron en señalizar y demarcar la calzada

Autovía del Mercosur continúa con las tareas de mantenimiento en distintos sectores del corredor vial concesionado, mediante trabajos de iluminación y renovación de la señalización horizontal en puntos estratégicos de la red.

Las intervenciones incluyeron la puesta en funcionamiento y adecuación del sistema de iluminación en las rotondas de Colonia Hocker y Colonia Elía, con el objetivo de mejorar la visibilidad durante la circulación nocturna.

Además, sobre la Ruta Nacional 135, en el tramo que conecta la Ruta Nacional 14 con el Puente Internacional General Artigas, se realizaron tareas de demarcación horizontal para renovar la señalización de la calzada. Estos trabajos buscan facilitar la orientación de los conductores y contribuir al ordenamiento del tránsito en uno de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Uruguay.

Aumentaron los peajes sobre la Ruta 14: los valores que comenzaron a regir desde el 11 de junio

La concesionaria de la Autovía del Mercosur anunció un nuevo cuadro tarifario que comenzó a regir desde la medianoche del 11 de junio. La actualización alcanzó a las estaciones de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas, con valores diferenciados según la modalidad de pago.

Los usuarios de la Autovía del Mercosur afrontaron nuevos valores en las estaciones de peaje del corredor oriental a partir de las 00 del 11 de junio de 2026. La empresa concesionaria informó que entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario para las estaciones ubicadas sobre la Ruta Nacional 14, en los puestos de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas.

La actualización impactó en todas las categorías de vehículos y mantuvo la diferenciación entre quienes utilizan el sistema de pago automático TelePASE y quienes abonan mediante pago manual electrónico.

Desde la firma concesionaria indicaron que los nuevos importes comenzaron a aplicarse de manera simultánea en todas las estaciones del tramo oriental, por lo que recomendaron a los conductores tener en cuenta las modificaciones al momento de organizar sus viajes.

Nuevos valores para quienes utilizan TelePASE

En la modalidad automática, los vehículos de categoría 1 pasaron a abonar $2.232,74. Para las categorías 2 y 3, el valor quedó en $4.465,48, mientras que la categoría 4 pasó a pagar $6.698,22.

Por su parte, los vehículos comprendidos en las categorías 5 y 6 comenzaron a abonar $8.930,96, constituyendo el monto más elevado dentro del esquema de pago automático.

La empresa recordó que el sistema TelePASE continuó ofreciendo una diferencia respecto de los valores aplicados en la modalidad manual electrónica.

Valores del pago manual electrónico

Para quienes utilizan el sistema de pago manual electrónico, las tarifas quedaron establecidas en valores superiores. Los vehículos de categoría 1 pasaron a abonar $4.465,48, el doble del importe correspondiente al pago automático.

En tanto, las categorías 2 y 3 comenzaron a pagar $8.930,96, mientras que la categoría 4 pasó a tener una tarifa de $13.396,44.

Finalmente, las categorías 5 y 6 quedaron con una tarifa de $17.861,92. De esta manera, la concesionaria mantuvo el esquema de diferenciación entre ambas modalidades de cobro y confirmó que los nuevos valores comenzaron a regir en todas las estaciones del corredor oriental de la Autovía del Mercosur desde el 11 de junio.