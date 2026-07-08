Realizaron bloqueos y protestas en la Ruta 14 por despidos y la crisis industrial en Gualeguaychú

Los bloqueos y protestas en la Ruta 14 marcaron este miércoles una nueva jornada de reclamos sindicales en Gualeguaychú. Con neumáticos encendidos, banderas, bombos y volanteadas, trabajadores de distintas actividades, acompañados por organizaciones gremiales, se movilizaron en tres puntos estratégicos de la autovía para visibilizar la pérdida de puestos de trabajo en el Parque Industrial Gualeguaychú (PIG) y expresar su preocupación por la crítica situación que atraviesa la empresa avícola Granja Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay.

La imagen de las columnas de humo negro elevándose sobre la Ruta Nacional 14 volvió a formar parte del paisaje de la región, una postal que durante años estuvo asociada a grandes conflictos sociales y que ahora refleja el deterioro del empleo industrial. Los manifestantes eligieron una modalidad de protesta que incluyó volanteadas y presencia sobre los accesos, sin interrumpir el tránsito, aunque buscando llamar la atención de quienes circulaban por uno de los corredores viales más importantes del país.

En las últimas semanas, la preocupación se incrementó por los despidos registrados en distintas empresas del departamento. A los 100 trabajadores desvinculados de Unión Bat se sumaron otros 20 de Laboratorios Pyam, mientras que el panorama se completa con antecedentes recientes como los despidos en Larroque, la situación de la metalúrgica Futura Hermanos y los conflictos registrados en Gonella. Para los gremios, se trata de un escenario que evidencia un proceso sostenido de pérdida de empleo formal.

Foto: R2820.

Tres concentraciones sobre la autovía

La principal manifestación se desarrolló entre los kilómetros 53 y 56 de la Ruta Nacional 14. El primer punto de encuentro fue el kilómetro 53, un lugar emblemático para la provincia por haber sido escenario de las históricas protestas del sector agropecuario durante el conflicto por las retenciones.

Allí se concentró la mayor cantidad de trabajadores. Con grandes fogatas alimentadas por neumáticos y el viento desplazando el humo hacia la calzada, numerosos automovilistas y camioneros respondieron con bocinazos en señal de respaldo al reclamo. Junto a los operarios de Unión Bat participaron representantes de la CGT, ATE, AGMER, sindicatos marítimos, el Sindicato de Químicos y Petroquímicos y otras organizaciones sociales.

La segunda concentración se realizó frente al Parque Industrial Gualeguaychú, a la altura del kilómetro 56 de la Ruta 14. En ese sector se reunieron principalmente referentes de la CTA y empleados que finalizaban sus turnos en distintas empresas del predio industrial. En paralelo, en el kilómetro 124, en el acceso a Concepción del Uruguay, trabajadores del sector cárnico y avícola realizaron una manifestación en respaldo a las cerca de 900 familias afectadas por la crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos.

Foto: R2820.

La caída del empleo preocupa a los gremios

Durante la protesta, el secretario general de la CGT Gualeguaychú, Claudio De los Santos, explicó que la movilización buscó visibilizar la situación que atraviesa el sector productivo local. El dirigente destacó que se trató de "una manifestación ordenada, pero que se note", remarcando que el objetivo fue que quienes transitaban por la ruta pudieran dimensionar el impacto que la crisis industrial tiene sobre cientos de familias.

En ese sentido, sostuvo que solamente tomando dos empresas, Unión Bat y Laboratorios Pyam, ya se contabilizan 120 despidos en menos de un mes, una cifra que, según afirmó, refleja la profundidad del problema laboral que enfrenta la ciudad.

De los Santos también aportó un dato que resume la evolución del empleo formal en el Parque Industrial Gualeguaychú. "Hoy, en el PIG, tenemos 1400 trabajadores registrados, antes eran 2500", señaló al advertir que, además de la reducción del empleo registrado, existe una importante pérdida de puestos indirectos que no siempre queda reflejada en las estadísticas oficiales.

Foto: R2820.

Denuncian precarización laboral y esperan avances en las negociaciones

El dirigente sindical aseguró además que algunas empresas comenzaron a reemplazar trabajadores despedidos por nuevos operarios contratados bajo regímenes laborales diferentes, una situación que, según indicó, genera un proceso de precarización que preocupa a las organizaciones gremiales.

Asimismo, advirtió que la caída de la actividad no se limita únicamente al sector industrial. Según expresó, el comercio también atraviesa un escenario complejo, con cierres de locales y una disminución de la actividad económica que impacta en distintos rubros vinculados a los servicios y la construcción, indicó R2820.

Respecto de las negociaciones abiertas, De los Santos indicó que las conciliaciones obligatorias continúan vigentes, aunque reconoció que aún no hubo avances significativos, especialmente en el conflicto de Unión Bat. Mientras los gremios mantienen expectativas de abrir una instancia de diálogo con las empresas, adelantó que las protestas continuarán y que ya se trabaja junto a otras centrales sindicales para unificar las medidas de fuerza y profundizar el reclamo por la defensa de los puestos de trabajo en Entre Ríos.