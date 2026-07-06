Despedidos de Unión Bat y Pyam protestaron en Gualeguaychú para exigir su reincorporación

Unos 120 trabajadores despedidos de las empresas Unión Bat y Laboratorios Pyam protagonizaron este lunes una protesta de más de tres horas en el acceso sur al Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), donde reclamaron la reincorporación a sus puestos de trabajo y denunciaron incumplimientos salariales por parte de las firmas.

La manifestación se desarrolló entre las 13 y las 16 en la rotonda ubicada frente al predio industrial. Los trabajadores encendieron cinco fogatas con neumáticos, una en cada brazo de la rotonda, lo que generó densas columnas de humo negro y provocó importantes complicaciones en el tránsito de vehículos particulares, camiones y colectivos.

El conflicto involucra a 100 operarios despedidos de Unión Bat y a 20 trabajadores de Laboratorios Pyam, empresa que recientemente cesanteó a 11 empleados y que dos meses antes ya había desvinculado a otros nueve.

Reclaman volver a sus puestos de trabajo

La protesta fue convocada por el Sindicato de Empleados Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana y contó con el acompañamiento de trabajadores de otras empresas del Parque Industrial Gualeguaychú, entre ellas Unilever, además de los gremios Aceiteros, la CGT, las dos CTA, AGMER, ATE y familiares de los despedidos.

El principal reclamo de los manifestantes fue la reincorporación de todos los trabajadores, al considerar que las desvinculaciones fueron injustificadas.

Según informaron los trabajadores al medio R2820, en Unión Bat la empresa aún no abonó la segunda quincena de junio ni el medio aguinaldo. En el caso de Laboratorios Pyam, denunciaron que los salarios continúan pagándose en cuotas.

"No responden los llamados"

El delegado gremial de Unión Bat, Gustavo Irigoytia, explicó a R2820 que la protesta fue organizada junto a los trabajadores de Pyam y cuestionó la actitud de la empresa durante el conflicto.

"Se trataron de comunicar de parte del sindicato con gente del directorio de Unión Bat y no hubo respuesta. No le atienden los teléfonos, ni responden los mensajes, nada", afirmó.

Además, sostuvo que, pese a la conciliación obligatoria dictada por las autoridades laborales, los trabajadores no pudieron volver a sus puestos. "Ellos dijeron que iban a acatar la conciliación obligatoria, pero con la gente afuera", cuestionó.

Irigoytia agregó que la próxima audiencia fue fijada para el miércoles 15 de julio en Paraná, aunque todavía no está definido si será presencial o virtual. Recordó que en la reunión anterior el Ministerio de Trabajo modificó la modalidad a último momento y el gremio rechazó esa decisión. "Nosotros le exigimos que sea presencial porque no hay seriedad en hablar algo así, de forma virtual", sostuvo.

También reveló que intentaron abrir un canal de diálogo antes de esa audiencia, pero sin resultados. "Queríamos tener una reunión antes con la gente del directorio, no nos podemos comunicar, no contestan los teléfonos, nada", insistió.

Nueva protesta sobre la Ruta 14

Los trabajadores ya anunciaron una nueva medida de fuerza para este miércoles desde las 13. Habrá concentraciones simultáneas en el kilómetro 53 de la Ruta Nacional 14, en el acceso sur a Gualeguaychú (kilómetro 56) y en el ingreso a Concepción del Uruguay (kilómetro 124).

El secretario del gremio Químico en Gualeguaychú, Martín Gómez, indicó que "será una entrega de volantes y una protesta sin cortar el tránsito", y precisó que en Concepción del Uruguay se sumarán también trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos.

Según Irigoytia, la organización de la protesta cuenta con el respaldo de la CGT local, encabezada por Claudio De los Santos, además del acompañamiento de otros sindicatos, familiares y vecinos.

Por otra parte, el delegado cuestionó la ausencia de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú durante el conflicto. "Nadie de la Corporación se comunicó, nadie vino acá a hablar con nosotros", afirmó, y agregó que tampoco hubo representantes del organismo en la reunión mantenida días atrás con el intendente Mauricio Davico.