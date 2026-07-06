Murió el youtuber Chatterbox junto a su padre en un choque frontal

Sebastián Funes, conocido en redes sociales como "Chatterbox", falleció este domingo junto a su padre en un accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 5, cerca de Pehuajó. Su madre y su hermana sobrevivieron y permanecen internadas.
El youtuber y streamer Sebastián Funes, conocido como "Chatterbox", murió este domingo junto a su padre, Juan Manuel Funes, al protagonizar un choque frontal sobre la Ruta Nacional 5, a la altura de Pehuajó. Ambos regresaban hacia la Ciudad de Buenos Aires luego de asistir al sepelio de la abuela del joven.
El siniestro ocurrió alrededor de las 14.30, en el kilómetro 349 de la ruta. En el auto también viajaban la madre del creador de contenidos, de 52 años, y su hermana de 12, quienes sobrevivieron al impacto y fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu con heridas de distinta consideración y un fuerte estado de shock.
La familia, que actualmente residía en la Ciudad de Buenos Aires, había viajado a su ciudad natal para participar del funeral de la abuela de Sebastián y emprendía el regreso cuando ocurrió el fatal accidente.
Cómo fue el choque
De acuerdo con las primeras pericias, el Honda Civic en el que viajaban colisionó de frente contra una camioneta Chevrolet S-10 cuando uno de los vehículos intentó sobrepasar a un camión jaula Scania en un tramo recto de la Ruta Nacional 5.
Como consecuencia del impacto, el automóvil salió despedido hacia la banquina, que se encontraba anegada, y terminó volcado.
Los ocupantes de la camioneta y el conductor del camión sufrieron heridas leves, según informaron fuentes policiales que trabajan en la investigación para determinar la mecánica del siniestro.
Quién era Chatterbox
Sebastián Funes era una figura muy reconocida dentro de la comunidad gamer argentina. Bajo el nombre de "Chatterbox", había construido una importante audiencia en redes sociales gracias a sus transmisiones en vivo y videos vinculados principalmente a videojuegos.
En YouTube reunía cerca de 1,7 millones de suscriptores, mientras que en Twitch superaba los 114.000 seguidores. Su contenido se centraba en títulos como Fortnite y Stumble Guys, aunque también publicaba videos de humor, desafíos y reacciones.
Uno de sus videos más populares alcanzó alrededor de cinco millones de reproducciones, consolidándolo como uno de los creadores de contenido más seguidos por el público joven en Argentina.