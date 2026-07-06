Mauro Icardi explotó contra los rumores de crisis con la China Suárez: “No hay nada”

Mauro Icardi reaccionó en redes sociales ante las versiones que hablaban de una crisis con Eugenia “la China” Suárez y negó que exista una infidelidad de la actriz, como se había difundido en los últimos días.

El futbolista utilizó sus historias de Instagram para responder a los trascendidos que indicaban que la actriz habría dejado la vivienda que comparte con él para instalarse junto a sus hijos en otra propiedad.

En ese contexto, Mauro Icardi cuestionó a Yanina Latorre, quien había difundido la información sobre un supuesto conflicto en la pareja. Además, reclamó que se exhibieran las pruebas de la versión que involucraba a un tercero.

El reclamo por las supuestas pruebas

Luego de que circulara el nombre del piloto Franco Deambrosi como presunto tercero en discordia, el jugador volvió a publicar mensajes con ironía y pidió que se mostraran los elementos que respaldaban esa acusación.

“Día lluvioso y... deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y cambiamos de tema?”, escribió Mauro Icardi en una de sus publicaciones.

También compartió una captura de una historia previa de la conductora, en la que se hacía referencia a supuestas fotos, chats y pruebas de un encuentro. El delantero sostuvo que esas evidencias no habían sido difundidas.

La respuesta del piloto mencionado

Franco Deambrosi publicó un comunicado luego de quedar involucrado en las versiones. Sin confirmar ni desmentir los rumores, expresó que no consideraba necesario aclarar todas las situaciones que se viralizan y afirmó que continúa enfocado en su actividad deportiva.

La reacción del corredor fue replicada en redes y derivó en nuevos mensajes de Mauro Icardi, quien insistió con que no existían pruebas sobre la acusación que se había instalado alrededor de su pareja.

En medio de la repercusión, Icardi y la China Suárez volvieron a mostrarse juntos, un gesto que fue interpretado como una respuesta a las especulaciones sobre una posible separación. Hasta el momento, ninguno de los dos informó cambios en su vínculo.