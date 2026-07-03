Icardi y La China Suárez desactivaron los rumores de crisis con una inesperada aparición

La actriz compartió un video junto al futbolista luego de las versiones sobre una fuerte discusión y una posible mudanza. El jugador también respondió con un mensaje contra Yanina Latorre.
Icardi y La China Suárez reaparecieron juntos en redes sociales en medio de las versiones que hablaban de una supuesta crisis en la pareja. La actriz compartió un video junto al futbolista, una publicación que fue interpretada como una respuesta indirecta a los trascendidos sobre una posible separación.
El posteo llegó después de que Yanina Latorre afirmara que La China Suárez habría dejado temporalmente la vivienda que comparte con Mauro Icardi para instalarse con sus hijos en una propiedad del country San Jorge. Esa versión no fue confirmada públicamente por ninguno de los protagonistas.
A través de sus historias de Instagram, La China Suárez publicó una secuencia junto a Icardi en la que recrearon una publicidad que la actriz había protagonizado durante su infancia. El video mostró a la pareja en tono distendido y sin referencias directas a los rumores que circularon durante las últimas horas.
La aparición conjunta contrastó con las especulaciones que se habían instalado alrededor de la relación. Las versiones apuntaban a una discusión vinculada con supuestos mensajes que el futbolista habría mantenido con Ekaterina Ojeda, aunque esa situación tampoco fue confirmada por la pareja.
Las versiones sobre una discusión y la mudanza de La China Suárez
Según lo que había difundido Yanina Latorre, La China Suárez se habría retirado de la vivienda que comparte con Icardi tras una discusión. La panelista sostuvo que la actriz se había instalado en la casa que compró el año pasado, junto a sus hijos.
Sin embargo, desde el entorno de la actriz surgieron versiones distintas. El periodista Gustavo Méndez afirmó que no existía una separación, aunque sí reconoció la posibilidad de una pelea entre ambos. “Una cosa es una pelea, otra cosa es una separación”, sostuvo al referirse a la situación.
El llamativo video que compartieron Mauro Icardi y la China Suárez 🦁🦁 pic.twitter.com/oVWYfe8orq— Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) July 2, 2026
La publicación de la pareja no incluyó un mensaje escrito ni una aclaración específica sobre su convivencia. Por eso, el video funciona como una señal pública de cercanía, pero no confirma ni desmiente de manera directa los detalles que circularon sobre la presunta discusión.
Icardi apuntó contra Yanina Latorre
A diferencia de La China Suárez, Icardi eligió responder de manera más directa a las versiones. El delantero publicó una imagen editada de Yanina Latorre y la acompañó con un mensaje descalificatorio, en el que cuestionó la información difundida por la conductora.
Latorre respondió luego desde sus redes sociales y sostuvo su postura sobre la crisis. El intercambio sumó un nuevo capítulo a la polémica, que se instaló luego de los trascendidos sobre la relación entre el futbolista y la actriz.
Por ahora, Icardi y La China Suárez no realizaron una declaración formal sobre si existió o no una discusión. La única reacción conjunta fue el video difundido por la actriz, mientras continúan circulando versiones contrapuestas sobre la situación de la pareja.