Rescataron 27 vacas enfermas y desnutridas que eran trasladadas para faena

Un control policial en la Ruta Provincial 6 permitió rescatar 27 vacas con desnutrición severa y enfermedades infecciosas que eran transportadas hacia un frigorífico.
Un control de rutina de la Policía Rural permitió rescatar 27 vacas que eran trasladadas hacia un frigorífico para su faena en un estado de extrema desnutrición y con graves enfermedades. El procedimiento, realizado sobre la Ruta Provincial 6, en Buenos Aires, dio origen a una investigación por presunto maltrato animal y posibles delitos contra la salud pública y la seguridad alimentaria.
El operativo ocurrió a la altura del kilómetro 45, en jurisdicción de San Vicente, cuando efectivos detuvieron un camión jaula que transportaba 28 vacas provenientes de Coronel Granada con destino a un frigorífico de la ciudad de La Plata. Aunque la documentación estaba en regla, la inspección reveló una escena alarmante: una vaca había muerto durante el viaje y las otras 27 presentaban graves signos de abandono y enfermedad.
Tras la intervención de la Fiscalía y del área municipal de Protección y Bienestar Animal, se ordenó el secuestro inmediato de todos los animales y su traslado a la ONG Rescate Equino Cinco Corazones, donde comenzaron a recibir atención veterinaria.
Los informes veterinarios confirmaron graves enfermedades
Los estudios posteriores determinaron que las vacas sufrían desnutrición severa, enfermedades infecciosas como Lengua de Palo (actinobacilosis) y paratuberculosis, además de mastitis avanzadas, lesiones oculares compatibles con carcinomas y varios cuadros de preñez avanzada. La vaca encontrada muerta cursaba un embarazo a término y falleció como consecuencia de una peritonitis.
La abogada de la ONG, Mariana Trebisacce, sostuvo que el caso involucra a toda la cadena comercial vinculada con los animales. "Hay una imputación a toda la cadena pecuaria. Hay una persona de origen que tuvo a las vacas, que fue el propietario, el responsable, que las dejó llegar a ese estado, que no les brindó atención veterinaria, que dejó que las infecciones y los carcinomas avanzaran y no las alimentó en cantidad y calidad suficiente", afirmó.
Sobre la continuidad de la comercialización, agregó: "Después hay un intermediario, que es el consignatario de hacienda, porque esas vacas se compraron en una feria. Y después está el frigorífico de La Plata, que efectivamente las reclama para faena y consumo, cuando en realidad esas vacas no están en condiciones. Está prohibido faenar para consumo vacas enfermas".
La causa incorporó delitos vinculados con la salud pública
La investigación comenzó por una presunta infracción a la Ley de Maltrato Animal, pero con el avance de la causa la querella sumó posibles delitos relacionados con la salud pública y la seguridad alimentaria, al considerar que los animales no estaban aptos para el transporte, la faena ni el consumo humano, en presunta violación de normas del Senasa y del Código Alimentario Argentino, indica Infobae.
Según la presentación judicial, la fiscalía ordenó inicialmente restituir los animales al frigorífico antes de contar con todos los informes veterinarios. Frente a ello, la ONG solicitó suspender esa medida. "Lo que estamos pidiendo es que se suspenda esa medida. No solamente hay un tema de maltrato y crueldad que las convierte en víctimas y merecedoras de protección, sino que además hay delitos relacionados con la salud pública y con la seguridad alimentaria", expresó Trebisacce.
La letrada también cuestionó los controles sanitarios vigentes y advirtió sobre los riesgos para los consumidores. "Si no hubieran intervenido en ese momento los funcionarios policiales haciendo el control, Zoonosis y la Fiscalía, esas vacas estarían —como escribí en la presentación judicial— en los platos de consumidores desprevenidos", aseguró.
Las vacas permanecen bajo tratamiento
Mientras la Justicia resuelve si los animales continúan bajo resguardo de la ONG o son restituidos al frigorífico, las 27 vacas reciben tratamiento veterinario, alimentación y un plan de recuperación.
Al describir la situación actual de los animales, la abogada sostuvo: "Hoy las vacas están siendo tratadas en sus patologías, alimentadas en cantidad y calidad suficiente, y consideradas con respeto y amor por primera vez en su vida. En todo el proceso productivo nadie vela por el bienestar animal, pero lo que ha puesto en evidencia este caso es que nadie vela tampoco por la salud de los ciudadanos. Un enorme peligro para la salud pública y un fraude hacia los consumidores".