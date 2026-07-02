Corte de gas en Paraná: el servicio se restablece y Redengas intensifica el operativo en reconectar domicilios

El corte de gas en Paraná sorprendió este jueves por la tarde a miles de vecinos de distintos barrios de la capital entrerriana, en una de las jornadas más frías del año.

Mientras numerosos hogares quedaron sin suministro o registraron una importante baja de presión, desde Redengas confirmaron que el inconveniente obedeció a una falla ajena a la distribuidora y aseguraron que las cuadrillas trabajaban intensamente, para restablecer el servicio.

La situación generó preocupación entre los usuarios, que comenzaron a comunicarse masivamente con la empresa al advertir que las hornallas no encendían o que la llama había disminuido considerablemente. Las consultas se multiplicaron en las oficinas y en las líneas telefónicas, especialmente debido a las bajas temperaturas que afectaban a la ciudad.

En ese contexto, el gerente de Redengas, el ingeniero Mario Luna, brindó precisiones sobre lo sucedido y explicó que el problema no estuvo relacionado con la red de distribución local, sino con la interrupción del ingreso de gas al sistema que abastece a Paraná.

Una caída de presión activó los sistemas de seguridad

Luna explicó que la baja de presión provocó el funcionamiento automático de los mecanismos de protección instalados en los reguladores domiciliarios. "El regulador tiene una válvula de seguridad que cuando la presión cae por debajo de cierto valor se activa y corta el suministro. Eso es por seguridad total", explicó.

El directivo aclaró que ese mecanismo funciona correctamente y evita riesgos para los usuarios. Sin embargo, una vez que vuelve la presión normal en la red, es necesario rehabilitar manualmente cada regulador que quedó bloqueado. "Para volver a tener el servicio hay que activar nuevamente esa válvula. Por eso las cuadrillas no están dando abasto", señaló.

El ingeniero indicó que el inconveniente comenzó alrededor de las 16, cuando la ciudad dejó de recibir gas, y posteriormente el suministro general logró restablecerse. "Por un problema ajeno a la empresa, la ciudad se vio sin suministro de gas, o sea, no ingresó gas a la ciudad. Desde ese momento estamos trabajando. Se restableció el suministro, las presiones en la red volvieron a la normalidad y ahora queda el trabajo más arduo, que es rehabilitar a los usuarios prácticamente uno por uno", sostuvo.

Un impacto desigual en distintos barrios

Una de las particularidades del episodio fue que el comportamiento del sistema no resultó uniforme en toda la ciudad.

Mientras algunos vecinos quedaron completamente sin gas, otros solo advirtieron una disminución en la presión y, en algunos casos, viviendas contiguas mantuvieron el servicio sin inconvenientes. "El comportamiento de la red ha sido muy dispar. Hay gente que se quedó sin gas y el vecino siguió teniendo gas. Son situaciones que no las podemos explicar", reconoció Luna.

Mario Luna, gerente de Redengas.

Según detalló, la zona comprendida desde calle Provincias Unidas, hacia el sur fue una de las menos afectadas, mientras que desde el resto de la ciudad ingresaron reclamos provenientes prácticamente de todos los barrios. También explicó que muchas viviendas registraron únicamente una merma en la intensidad de la llama debido a la baja presión.

"Puede pasar porque hubo un problema de baja presión. El regulador no alcanzó a activarse y, cuando se restableció la presión normal en las cañerías, siguió funcionando normalmente", indicó a Elonce. En esos casos, el suministro se normalizó automáticamente sin necesidad de intervención técnica.

La reposición deberá realizarse domicilio por domicilio

El mayor desafío para Redengas comenzó una vez recuperada la presión general del sistema. Cada regulador que activó su válvula de seguridad requiere una rehabilitación individual, una tarea que demanda tiempo y obliga a recorrer toda la ciudad. "No puedo dar plazos porque no tenemos idea del tiempo que nos puede llevar", admitió el gerente.

Al momento de la entrevista con Elonce, trabajaban entre siete y ocho cuadrillas, a las que se sumarían más vehículos para acelerar las tareas.

"Estamos recorriendo toda la ciudad. Esto va a llevar tiempo, no sabemos cuánto, pero le pedimos paciencia a la gente y esperamos poder terminar rápido", dijo.

La empresa mantuvo durante toda la jornada un intenso operativo de atención telefónica para registrar los reclamos de los usuarios afectados.

Redengas pidió no manipular los reguladores

Durante la entrevista también surgieron numerosas consultas de vecinos sobre la posibilidad de desbloquear por sus propios medios la válvula de seguridad del regulador.

Luna confirmó que técnicamente es posible hacerlo, aunque dejó en claro que la empresa no lo recomienda. "El regulador tiene un botón que es el que hay que activar para desbloquearlo", afirmó a Elonce.

Sin embargo, inmediatamente aclaró: "Nosotros no aconsejamos que lo haga el usuario. Preferimos ir nosotros. Puede haber algún otro problema, una pérdida que complique la situación", resaltó.

El gerente reconoció que algunos usuarios ya habían restablecido el suministro por sus propios medios, aunque insistió en que esa práctica implica riesgos. "Sabemos que hay gente que lo ha hecho, pero corre un riesgo. Nosotros queremos hacerlo por una cuestión de seguridad", indicó.

Por ese motivo, Redengas pidió esperar la llegada de las cuadrillas antes de manipular cualquier elemento del medidor o del regulador domiciliario.

Una falla ajena a Redengas

Consultado sobre el origen del incidente, Luna evitó realizar especulaciones y sostuvo que la distribuidora únicamente puede confirmar que dejó de recibir el suministro habitual.

Explicó que el gas llega a Entre Ríos desde Coronda y cruza hacia Aldea Brasilera, desde donde se abastece tanto a Paraná como al gasoducto entrerriano. "Nosotros recibimos el suministro y en un momento dejamos de recibirlo. La situación o el por qué, no lo sabemos. Es un problema ajeno a nosotros", reiteró.

El directivo insistió en que la determinación de las causas quedará sujeta a la investigación correspondiente y evitó confirmar versiones sobre una eventual falla en instalaciones del sistema de transporte nacional. Mientras tanto, la prioridad continúa siendo la restitución del servicio para todos los usuarios afectados.

Cómo realizar el reclamo

Desde Redengas recordaron que quienes permanezcan sin suministro deben comunicarse con la empresa para informar su situación y facilitar la intervención de las cuadrillas. El canal habilitado es el WhatsApp 343 475-0020, donde se solicita informar el número de suministro del domicilio para organizar los recorridos técnicos.

La empresa confirmó que mantendrá guardias durante las 24 horas y continuará trabajando hasta completar la rehabilitación de todos los reguladores afectados.

En plena ola polar y con temperaturas que descendieron hasta registros históricos para este invierno, el episodio generó una fuerte preocupación entre miles de familias paranaenses que quedaron sin calefacción ni posibilidad de cocinar durante varias horas.

Aunque la presión general del sistema ya fue restablecida, la normalización definitiva dependerá del avance del operativo que las cuadrillas realizan casa por casa para devolver el suministro de manera segura.