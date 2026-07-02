La Peña Celeste y Blanca reunirá música en vivo y propuestas para compartir en Anacleto Medina Sur

La Municipalidad de Paraná realizará una nueva edición de La Peña Celeste y Blanca este domingo en el Polideportivo San Jorge. Habrá espectáculos musicales, chocolatada, propuestas para las infancias y actividades con entrada libre y gratuita.
La Peña Celeste y Blanca volverá a reunir este domingo a vecinos y familias en una jornada con música en vivo, propuestas recreativas y actividades culturales. La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Paraná, se desarrollará de 14 a 18 en el Polideportivo San Jorge, ubicado en el barrio Anacleto Medina Sur, con entrada libre y gratuita.
La propuesta buscará generar un espacio de encuentro comunitario a través de espectáculos musicales, una merienda compartida e intervenciones artísticas, además de un sector especialmente destinado a las infancias.
Durante la tarde también se compartirá una chocolatada con los asistentes, por lo que desde la organización invitaron a quienes concurran a llevar su taza. Asimismo, recomendaron asistir con sillón para disfrutar con mayor comodidad de las actividades.
Música en vivo y artistas locales
Sobre el escenario se presentarán Ecos del Alma, Claudio y los Parranderos y El Legado, banda tributo a Los Iracundos.
Los artistas fueron seleccionados a través del ciclo Encuentros Culturales Comunitarios, una iniciativa que integra las Convocatorias Culturales 2026 de la Subsecretaría de Cultura y que promueve la participación de músicos y grupos locales en diferentes barrios de la capital entrerriana.
La programación combinará distintos géneros musicales con el objetivo de ofrecer una propuesta pensada para todas las edades.
Trabajo conjunto con organizaciones barriales
La actividad es fruto del trabajo articulado entre distintas áreas de la Municipalidad de Paraná junto a organizaciones e instituciones del barrio.
Participan en la organización las comisiones vecinales Gaucho Rivero y Anacleto Medina Norte, además de los merenderos La Fe, Burbujas de Colores y Martina, Compromiso Social Anacleto Medina Norte y el Ropero Comunitario.
Desde el municipio destacaron que este tipo de propuestas buscan fortalecer los espacios de encuentro comunitario, fomentar la participación vecinal y acercar actividades culturales gratuitas a los distintos barrios de la ciudad.