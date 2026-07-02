Fuerte demanda y precios récord: las entradas para Argentina-Cabo Verde ya superan los 2.000 dólares

Las entradas para acompañar a la Selección Argentina frente a Cabo Verde en Miami muestran valores elevados en la previa al cruce por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido se disputará este viernes 3 de julio, desde las 19 de Argentina, en el Hard Rock Stadium.

En la plataforma oficial de reventa e intercambio de FIFA, los valores publicados para el encuentro oscilan entre los US$2.070 y los US$10.000, de acuerdo con la ubicación y la disponibilidad al momento de la consulta. Se trata de precios dinámicos, por lo que pueden modificarse a medida que se liberan, se revenden o se adquieren nuevos lugares. FIFA mantiene habilitado su sistema oficial para que residentes de la mayoría de los países puedan revender entradas adquiridas para el torneo.

La expectativa por el encuentro está vinculada, entre otros factores, con la presencia de Lionel Messi, la cercanía de Miami con una de las comunidades argentinas más numerosas de Estados Unidos y el carácter eliminatorio del partido. Argentina llegará como líder del Grupo J, mientras que Cabo Verde avanzó desde el Grupo H.

Precios elevados y demanda en la reventa

Las entradas más económicas disponibles en mercados secundarios también superan ampliamente los valores originales de las primeras fases de venta. En sitios de reventa no oficiales, las publicaciones para el partido registraban precios desde alrededor de US$2.200, aunque esas cotizaciones pueden variar y no dependen de FIFA.

FIFA recomienda utilizar sus canales autorizados para evitar inconvenientes con la validez de los tickets. La entidad cuenta con una plataforma específica de reventa e

intercambio, mientras que Ticketmaster informa en su página del encuentro que los precios de reventa pueden superar el valor nominal.

El mercado secundario del Mundial quedó bajo la lupa durante el torneo por cancelaciones de entradas en otras plataformas. FIFA había advertido a los hinchas que recurran a su sistema oficial, mientras que usuarios de servicios externos denunciaron problemas con tickets que no fueron entregados o se anularon a último momento.

Argentina buscará avanzar ante Cabo Verde

El encuentro será el primer partido de eliminación directa para la Selección Argentina en esta Copa del Mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Cabo Verde en el estadio de Miami Gardens, con capacidad para recibir a decenas de miles de espectadores.

La elevada demanda de entradas anticipa una fuerte presencia argentina tanto dentro como en los alrededores del estadio. La disponibilidad y los precios podrán seguir variando hasta el inicio del partido, en función de las publicaciones que aparezcan dentro del sistema oficial de FIFA.