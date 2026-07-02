Implementan retroviral contra el VIH en hospitales entrerrianos: “Es un eslabón más a la cadena de prevención"

El Ministerio de Salud de Entre Ríos comenzó a implementar una nueva estrategia de prevención del VIH mediante la profilaxis preexposición (PrEP), una medicación destinada a personas con mayor riesgo de exposición al virus del sida. La iniciativa se desarrollará inicialmente en cuatro hospitales de la provincia y busca sumar una nueva herramienta para disminuir la transmisión de la infección.

Al respecto, el coordinador del programa, Francisco Astudilla, explicó a Elonce que la PrEP está dirigida exclusivamente a personas que, tras una evaluación médica, presenten un riesgo elevado de exposición al VIH. "La profilaxis preexposición busca que aquellas personas que tengan un riesgo aumentado de exposición al VIH, por distintas situaciones, utilicen una medicación que les permita evitar la transmisión de nuevos casos y no adquirir la infección", indicó.

Cómo funciona la medicación

Astudilla precisó que el tratamiento consiste en una medicación que habitualmente se toma de forma diaria, aunque actualmente también existen esquemas "a demanda" para determinadas situaciones. "Es una medicación bastante nueva, con pocos efectos adversos, con la que el programa ya contaba y que Nación autorizó a utilizar dentro de esta estrategia", explicó.

El especialista destacó la alta efectividad del tratamiento cuando se utiliza de manera correcta. "Si se toma adecuadamente reduce en un 99% las posibilidades de contraer la infección", sostuvo.

No reemplaza otras medidas de prevención

El coordinador remarcó que la estrategia no reemplaza las medidas tradicionales de prevención, sino que constituye una herramienta complementaria. "La persona tiene que hacerse controles y testeos periódicos. No reemplaza ningún otro método de protección. Es un eslabón más que se suma a la cadena de prevención", afirmó.

Implementan estrategia de prevención del VIH en cuatro hospitales entrerrianos

En ese sentido, insistió en la importancia de continuar utilizando preservativo y consultar rápidamente ante cualquier situación de riesgo. "Siempre tenemos que seguir testeándonos, utilizando preservativo y consultando cuando exista una situación de riesgo. La educación sigue siendo fundamental", remarcó.

En qué hospitales estará disponible

Durante la primera etapa, la estrategia funcionará en cuatro hospitales públicos de Entre Ríos, donde equipos de infectología evaluarán cada caso. "Se va a implementar en Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Allí los equipos de infectología valorarán si la persona realmente es candidata a utilizar esta medicación", explicó Astudilla.

El procedimiento contempla una consulta médica, la evaluación del riesgo, la realización de estudios y, en caso de corresponder, la entrega del tratamiento. "No es para toda la población. Está destinada únicamente a aquellas personas que presentan una exposición aumentada al virus", aclaró.

Preocupación por el aumento de otras infecciones

El funcionario también se refirió a la situación epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual. "A nivel nacional hubo un repunte de los casos de sífilis, principalmente entre personas de 17 a 35 años", indicó.

En cuanto al VIH, señaló que la cantidad de nuevos diagnósticos se mantiene estable respecto de años anteriores, aunque advirtió que la disminución en el uso del preservativo genera preocupación. "Ha disminuido bastante la utilización de los métodos de barrera, principalmente entre la población joven", expresó.

Astudilla consideró que muchas personas han reducido la percepción del riesgo. "Como ya no es la situación de los años 80 o 90, muchos creen que no es tan necesario cuidarse, pero sí se nota una disminución en el uso del preservativo", sostuvo.

Finalmente recordó que tanto el programa provincial como el área de Salud Materno Infantil distribuyen preservativos de manera gratuita en los establecimientos sanitarios y reiteró la importancia de combinar todas las herramientas de prevención disponibles para disminuir el riesgo de transmisión del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual.