Nueva estrategia contra el VIH: hospitales entrerrianos comenzaron a ofrecer medicación preventiva

Los hospitales públicos de Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay comenzaron a implementar la profilaxis preexposición, conocida como PrEP, una estrategia de prevención del VIH destinada a personas que no tienen el virus y presentan una mayor exposición según la evaluación de los equipos de salud.

La primera etapa se desarrolla en los hospitales San Martín de Paraná, Delicia Concepción Masvernat de Concordia, Centenario de Gualeguaychú y Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay. Los cuatro efectores cuentan con servicios de infectología y profesionales a cargo del seguimiento de quienes accedan a la medicación.

La PrEP consiste en el uso de fármacos antirretrovirales antes de una eventual exposición al virus. Su indicación requiere controles médicos periódicos y forma parte de las estrategias de prevención combinada recomendadas a nivel internacional para reducir la transmisión sexual del VIH.

Una implementación inicial en cuatro ciudades

La incorporación tendrá carácter piloto en Entre Ríos. El objetivo será relevar el nivel de consulta, aceptación y utilización de la herramienta para definir posibles ampliaciones hacia otros hospitales y localidades de la provincia.

De acuerdo con la información oficial, la PrEP está orientada a personas que no tienen una pareja estable, registraron infecciones de transmisión sexual en el último tiempo, ejercen trabajo sexual o presentan otras situaciones de vulnerabilidad que serán analizadas de manera individual por el personal de salud.

Nueva medicación para el VIH.

Los medicamentos ya se encuentran disponibles en los cuatro hospitales y son entregados sin costo a través del Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de la Ley 27.675 de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis.

Qué cuidados siguen siendo necesarios

La medicación no reemplaza otras medidas de prevención. La PrEP reduce el riesgo de transmisión sexual del VIH cuando se utiliza de manera adecuada y con seguimiento médico, pero no evita otras infecciones de transmisión sexual ni previene embarazos.

Por ese motivo, desde la cartera sanitaria recordaron que el uso del preservativo continúa siendo una herramienta central, junto con el testeo programado y la consulta médica ante cualquier situación de riesgo o síntoma compatible con una infección.

El coordinador provincial de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales y Tuberculosis, Francisco Astudilla, sostuvo que la incorporación de esta estrategia se da en un contexto de incremento de las ITS y remarcó la importancia de facilitar el acceso a controles y atención sin estigmatización.

La implementación en los hospitales entrerrianos permitirá comenzar a registrar la demanda y el funcionamiento de la estrategia en el sistema público provincial. A partir de esos resultados, se evaluará la posibilidad de extender la PrEP para la prevención del VIH a otros efectores de salud.