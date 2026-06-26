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Sociedad Buenos Aires

Fue a una reunión en la escuela, ingresó al aula y golpeó a la maestra

Una docente de una escuela primaria fue víctima de una brutal agresión por parte de una madre que había sido convocada a una reunión. La directora también resultó herida.

26 de Junio de 2026
La escuela donde ocurrió la agresión
La escuela donde ocurrió la agresión

Una docente de una escuela primaria fue víctima de una brutal agresión por parte de una madre que había sido convocada a una reunión. La directora también resultó herida.

La madre de una alumna agredió físicamente a una maestra y a la directora de un colegio primario de la localidad La Reja Grande, en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, tras haber sido convocada para una reunión. El hecho se produjo dentro del aula de 5° cuando los alumnos se encontraban en medio de una clase.

 

Según la denuncia policial presentada por la directora del establecimiento, la mujer llegó al establecimiento y comenzó a insultar al personal presente. En un estado de alteración, empujó a la directora y se dirigió al aula donde se encontraba su hija. Al ingresar, le propinó un golpe de puño en la cara a la docente identificada como C., provocándole una hemorragia nasal.

 

Como consecuencia del impacto, la maestra cayó y golpeó su cabeza contra el marco de una puerta, lo que le provocó además un corte en el cuero cabelludo. Debido a la gravedad de los golpes, la mujer recibió asistencia de una enfermera de un centro de salud cercano, pero luego fue trasladada a una clínica por las lesiones sufridas. Tras el episodio, la mamá de la alumna manifestó que su reacción respondía a un supuesto maltrato hacia otra de sus hijas, indicó el portal Inforbano.

El ataque tuvo lugar cerca de las 15:30 en la Escuela Primaria N.º 29, lo que derivó en la suspensión de clases y en la convocatoria a un paro distrital docente para este viernes 26, e informaron que se realizará un abrazo solidario frente a la escuela, ubicada en La Madre 2002, La Reja Grande. “Le decimos no a la violencia”, expresa la convocatoria difundida por los sindicatos, de acuerdo a lo que indicó Moreno noticias.

 

Por su parte, la Asociación de Maestros de la Enseñanza Técnica (AMET) de la provincia de Buenos Aires expresó su “más enérgico repudio” a la agresión y remarcó que “la violencia no puede tener lugar en las instituciones educativas”.

Al respecto la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, habló con el portal Semanario actualidad y dijo: “Desde la Dirección General de Cultura y Educación rechazamos completamente las actitudes violentas hacia cualquier integrante de la comunidad escolar”, afirmó.

 

Señaló que “trabajamos para que las situaciones puedan resolverse dentro del marco institucional, pero cuando se produce un ataque que lesiona a una persona, estamos frente a una falta grave y eventualmente ante un delito, por lo que la Justicia también debe intervenir”.

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Agresión docente escuela Buenos Aires
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