Declararon culpable a un hombre por abuso sexual y quedó con prisión domiciliaria en Paraná

Un jurado popular halló culpable al imputado por abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal reiterado. La jueza ordenó su prisión preventiva domiciliaria hasta la audiencia de cesura.
Este jueves un jurado popular declaró culpable a un hombre de Paraná por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso real.
El veredicto se conoció luego de cuatro jornadas de debate, desarrolladas en el marco del legajo "A.A.I. s/Abuso sexual gravemente ultrajante, Abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado". La decisión fue anunciada en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná.
La jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Matilde Federik, informó que la audiencia de cesura, en la que las partes expondrán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir el condenado, se realizará el próximo lunes 29 de junio, en una sala de audiencias que será determinada.
Prisión preventiva domiciliaria
Tras el veredicto, la magistrada hizo lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal y ordenó la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario para el imputado, medida que regirá hasta la realización de la audiencia de cesura.
El acusado había llegado al juicio en libertad.
Debido a que la causa investigó delitos contra la integridad sexual, las audiencias se desarrollaron a puertas cerradas, con el objetivo de resguardar la intimidad de la víctima.
La acusación estuvo a cargo de la fiscal María Constanza Bessa y el fiscal Leandro Dato. Por su parte, el imputado fue asistido por los defensores oficiales Pablo Biaggini y Fabricio Patat. Asimismo, Juan Barrandeguy intervino en representación del Ministerio Público Pupilar.
Este fue el juicio por jurados número 165 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.