Oscar Muntes confirmó que será candidato a diputado provincial: “No tenemos representación en la Legislatura”

REDACCIÓN ELONCE
El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, confirmó que buscará una banca como diputado provincial. En diálogo con Elonce, sostuvo que la decisión surgió de un debate dentro del gremio y planteó la necesidad de que los trabajadores tengan representación directa en la Legislatura.
Oscar Muntes confirmó que será candidato a diputado provincial y explicó que la decisión fue el resultado de un proceso de discusión dentro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos. El secretario general del gremio sostuvo que buscará trasladar a la Legislatura la representación de los trabajadores que, según afirmó, actualmente está ausente.
“Estoy contento, con mucha alegría por la definición que hemos tomado”, expresó Muntes al confirmar su decisión en diálogo con el programa "Quién dice qué", el cual se emite por Elonce. Según explicó, la determinación no surgió de una iniciativa individual, sino de una discusión que atravesó diferentes instancias de la organización sindical y que incluyó reuniones con dirigentes y trabajadores de distintos puntos de Entre Ríos.
“Fue un proceso donde lo debatimos mucho entre el grupo, los trabajadores y trabajadoras. Tuvimos varios encuentros, la necesidad de militar y trabajar por nosotros mismos, por transitar la provincia de cada uno de los lugares y buscar las fortalezas y las debilidades”, relató. En ese recorrido, aseguró, apareció reiteradamente una preocupación: la ausencia de dirigentes provenientes directamente del movimiento obrero en la Legislatura provincial.
“No tenemos representación en la Legislatura”
Para Muntes, ese diagnóstico terminó convirtiéndose en uno de los principales fundamentos de su candidatura. “No tenemos representación en la Legislatura. Tuvimos leyes muy duras y caras para los sentimientos de los trabajadores y trabajadoras. No teníamos representantes”, sostuvo.
El dirigente aclaró que ATE mantuvo canales de diálogo con legisladores de diferentes espacios y pudo intercambiar posiciones durante distintas discusiones. Sin embargo, marcó una diferencia entre esos vínculos y contar con representantes surgidos directamente del sector laboral. “Tenemos diferentes legisladores con los que podíamos intercambiar opiniones, pero no genuinamente, de los laburantes, de los trabajadores y trabajadoras”, afirmó.
La discusión fue madurando dentro del sindicato hasta desembocar en encuentros de la conducción provincial y de secretarios generales. Posteriormente, en Concordia, el espacio avanzó en la elaboración de un documento que quedó a consideración de la militancia. Muntes lo definió como un “punto de partida” para la construcción que pretenden desarrollar en territorio entrerriano.
Una discusión que atravesó a ATE
El secretario general sostuvo que el planteo excedió su eventual candidatura y buscó instalar una discusión más amplia acerca del lugar del movimiento obrero en la política provincial. “En lo discursivo, todos hablan de defender los derechos de los trabajadores y demás. Pero, si uno empieza a buscar el antecedente laboral o de representación de la Legislatura, hoy, no hay referentes sindicales”, señaló.
Muntes recordó que uno de los momentos que profundizó ese análisis ocurrió al observar la participación de dirigentes gremiales en espacios políticos de la provincia de Buenos Aires. La comparación, explicó, generó una pregunta hacia el interior de la conducción entrerriana. “Teníamos en el escenario siete representantes del movimiento obrero. Entonces, ¿qué nos está pasando en la provincia de Entre Ríos que no tenemos representantes del movimiento obrero? ¿Qué nos pasó?”, planteó.
El sindicalista señaló que la crítica también estuvo dirigida hacia el propio sector. “Nosotros tenemos mucha crítica, pero también para construir cómo trabajamos, cómo ponemos al movimiento obrero en el lugar que le corresponde”, indicó. En ese sentido, consideró necesario que las organizaciones sindicales revisen sus propias estrategias de participación política.
IOSPER y jubilaciones, dos debates que mencionó Muntes
Al explicar las razones que impulsaron la decisión, Muntes recordó experiencias en las que los sindicatos buscaron llevar reclamos a la Legislatura y, según relató, encontraron dificultades para contar con interlocutores que representaran directamente sus posiciones. Mencionó una movilización realizada años atrás, cuando acudieron con un petitorio y numerosas firmas.
“Fuimos a presentar un petitorio a la Legislatura, muchas firmas, y no teníamos un legislador que nos reciba. En aquel entonces empezamos a debatir”, recordó. A partir de esa experiencia, señaló que comenzó a instalarse una discusión interna sobre la necesidad de dar un paso desde la representación gremial hacia la participación electoral.
En ese marco, mencionó debates recientes que atravesaron a los trabajadores estatales entrerrianos, entre ellos los cambios relacionados con IOSPER y la discusión sobre la Caja de Jubilaciones. “¿Qué es lo que nos está pasando a los trabajadores?”, se preguntó, antes de insistir: “No tenemos representantes nosotros. Entonces, cuando no tenemos representantes, estamos rengos, en una posición de debilidad y tenemos que buscar fortaleza en este debate que estamos dando”.
Qué pasará con su conducción en ATE
La decisión de disputar una banca abrió también el interrogante sobre el futuro de Muntes al frente de ATE Entre Ríos. El dirigente lleva más de tres décadas de militancia sindical y aseguró que la discusión sobre la renovación de la organización estuvo presente al momento de definir su incursión electoral.
“Nunca me voy a desligar de la Asociación Trabajadores del Estado, más de 32 años militando, estando”, afirmó. Sin embargo, consideró que los dirigentes no deben transformarse en un límite para los procesos de renovación. “Son tiempos donde nosotros tenemos que no solamente renovarnos, oxigenar. No es nuestro el sindicato y el dirigente no debe ser techo; al contrario, debe estar acompañando todos los procesos”, remarcó.
ATE tendrá renovación de autoridades en 2027 y Muntes sostuvo que la conducción viene trabajando sobre la necesidad de fortalecer y unificar al sindicato. En ese contexto, presentó su candidatura como parte de un proceso colectivo y aseguró que la determinación contó con respaldo dentro de la organización.
Los contactos políticos y el armado que viene
Muntes confirmó además que mantuvo conversaciones con dirigentes políticos antes de hacer pública la decisión. Sin adelantar nombres ni acuerdos electorales concretos, señaló que existieron intercambios con referentes de distintos sectores del justicialismo, intendentes y legisladores nacionales.
“Hablamos con muchos, debatimos mucho, buscamos puntos en común”, expresó. Además, anticipó que habrá nuevos encuentros para comenzar a delinear el camino político y electoral. La intención, según afirmó, será recorrer Entre Ríos y conversar directamente con trabajadores de diferentes actividades y localidades.
“Seguramente vamos a transitar la provincia, vamos a ir a buscar a todos los trabajadores y trabajadoras porque queremos representar a los trabajadores y trabajadoras”, afirmó a Elonce. El dirigente sostuvo que esa recorrida será uno de los pilares de la etapa que comenzará tras la confirmación de su candidatura.
“Tendríamos que haberlo hecho antes”
La repercusión que tuvo la decisión dentro del sindicalismo fue otro de los aspectos que destacó Muntes. Según contó, recibió mensajes y llamados de trabajadores con quienes incluso llevaba años sin mantener contacto, algo que interpretó como una señal favorable para el proyecto.
“Me llamó la atención de muchos compañeros y compañeras, trabajadores inclusive con algunos que no tengo tanta relación, que han conseguido el teléfono”, relató al programa "Quién dice qué". La reacción, aseguró, lo llevó a revisar los tiempos de la decisión. “Quizás nosotros lo que veníamos madurando lo hicimos a destiempo, tendríamos que haberlo hecho antes, pero son procesos que hay que trabajarlos, que madurarlos”, reflexionó.
En ese sentido, insistió en que la definición no fue impuesta desde la conducción. “Nosotros, desde la Asociación Trabajadores del Estado, debatimos mucho; nadie lleva puesto a nadie. Es un debate muy profundo que nos damos”, expresó. Para Muntes, ese proceso interno será una de las bases con las que intentará construir su propuesta electoral.
Del reclamo en la calle a una banca legislativa
La candidatura representará para Muntes un cambio de escenario, aunque el dirigente sostuvo que buscará mantener el mismo eje que atravesó su trayectoria sindical. Después de más de 32 años en ATE, planteó que la participación electoral deberá ser entendida como otra herramienta para defender los intereses del sector laboral.
Una llamada que recibió luego de conocerse la decisión, contó, sintetizó parte de lo que pretende transmitir. “Esto me da una fuerza enorme porque nosotros no venimos a la política y al sindicalismo a hacer plata; al contrario, venimos a reafirmar nuestros derechos”, expresó.
Muntes afirmó que la construcción buscará tener alcance provincial y reiteró que el objetivo será incorporar la voz de los trabajadores al ámbito donde se discuten y sancionan las leyes. “Necesitamos un Entre Ríos mucho más potente, pero con representación de los trabajadores y trabajadoras. Estamos convencidos de este camino”, sostuvo.
“Venimos a ser servidores de los trabajadores”
El dirigente aseguró que la nueva etapa no significará abandonar la identidad sindical que construyó durante décadas. Por el contrario, planteó que su intención será llevar esa experiencia al terreno legislativo y mantener una relación directa con los sectores laborales.
“Venimos a ser servidores de los trabajadores y trabajadoras, del pueblo, y por eso hemos militado tanto”, afirmó a Elonce. La frase condensó el argumento que atravesó la entrevista: pasar de la protesta, la movilización y la negociación sindical a disputar directamente un espacio de representación institucional.
Finalmente, Muntes volvió a marcar cuál pretende que sea el sentido de su candidatura a diputado provincial. “No venimos a hacer plata en la política, en el sindicalismo, sino venimos a dejar todo lo que tenemos para el pueblo”, concluyó. Con esa definición, el secretario general de ATE Entre Ríos confirmó que ingresará a la disputa electoral y que buscará hacer de la representación de los trabajadores el eje central de su campaña.