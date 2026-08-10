Diego Santilli asumirá como representante del Estado en el Directorio de YPF

Entre sus atribuciones se encuentra el poder de veto sobre decisiones estratégicas.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, asumirá un cargo clave en YPF y renunció a la remuneración correspondiente a esa función. Será Director Titular por la Clase A, desde donde representará al Estado Nacional dentro del Directorio de la petrolera y ejercerá atribuciones vinculadas con decisiones estratégicas de la compañía.

Según se informó oficialmente, Santilli desarrollará esa tarea ad honorem, por lo que continuará percibiendo únicamente su remuneración como funcionario público. La decisión siguió el criterio adoptado por anteriores jefes de Gabinete que ocuparon el mismo lugar.

La representación mediante las acciones Clase A, conocida como Acción de Oro, constituye una posición de especial relevancia institucional debido a las facultades que conserva el Estado dentro de YPF.

Qué poder tendrá Santilli dentro de YPF

El representante estatal de las acciones Clase A cuenta con atribuciones especiales frente a determinadas decisiones que puedan modificar aspectos centrales de la petrolera.

Entre ellas se encuentran la posibilidad de intervenir mediante poder de veto en decisiones estratégicas, participar directamente en la Asamblea de Accionistas y emitir un voto determinante frente a eventuales procesos de fusión, reorganización o privatización.

El Directorio de YPF está conformado por 11 directores titulares y seis suplentes, además de seis síndicos, tres titulares y tres suplentes. Dentro de esa estructura, Santilli tendrá la representación exclusiva de las acciones Clase A pertenecientes al Estado Nacional.

Renunció a los honorarios

Uno de los aspectos destacados de la designación fue la decisión del jefe de Gabinete de no cobrar la remuneración correspondiente a su nueva función dentro de la compañía.

De acuerdo con el balance 2026 de YPF, la remuneración promedio de un director de la petrolera ronda los US$954.000 anuales.

Los últimos jefes de Gabinete que ocuparon esa representación estatal también habían optado por no percibir los honorarios correspondientes al Directorio.

El antecedente de los anteriores jefes de Gabinete

Manuel Adorni había asumido como Director Titular Clase A el 31 de enero de 2026, cuando quedó al frente de la Jefatura de Gabinete. También renunció a los honorarios de YPF y mantuvo únicamente su remuneración como funcionario nacional.

Previamente, Guillermo Francos había ocupado la misma posición después de asumir como jefe de Gabinete en mayo de 2024, en reemplazo de Nicolás Posse. Francos también había declinado la remuneración adicional.

Posse, primer jefe de Gabinete de la administración de Javier Milei, había adoptado el mismo criterio durante su paso por el Directorio.

La conducción de la petrolera

YPF es actualmente presidida por Horacio Marín, quien encabeza la conducción de la petrolera mientras el Estado conserva una participación decisiva dentro de su estructura accionaria.

Marín fue además anfitrión recientemente de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante una visita a Vaca Muerta.