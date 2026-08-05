El canciller Quirno pidió la renuncia de Villarruel: “Que dé un paso al costado”

El canciller Pablo Quirno se sumó este miércoles a las críticas del Gobierno contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y sostuvo que debería dejar su cargo si no está dispuesta a acompañar las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei.

“Me parece que son declaraciones desafortunadas las que tuvo. Compuso una fórmula de Gobierno y, si no está de acuerdo, que se corra”, manifestó Quirno a A24.

El funcionario profundizó sus cuestionamientos y planteó abiertamente que Villarruel debería apartarse. “Somos un equipo de Gobierno que tratamos de llevar a la Argentina a un lugar con mucho esfuerzo. Lo que tiene que hacer es acompañar. Estoy pidiendo que dé un paso al costado si piensa esa situación, porque no es procedente hablar del Presidente de esa manera”, afirmó.

Quirno acusó a Villarruel de buscar “desestabilización”

Durante la entrevista, el canciller fue más allá y atribuyó a la vicepresidenta una actitud crítica hacia la conducción presidencial desde los primeros meses de la administración libertaria.

“Es sabido que desde el principio ha tratado de generar desestabilización”, aseguró Quirno.

En ese sentido, sostuvo que, poco después de asumir como vicepresidenta, Villarruel habría mantenido encuentros con distintos actores y les habría transmitido que estaba preparada para asumir la Presidencia ante una eventual salida de Milei.

Según la interpretación expuesta por el canciller, aquella situación provocó malestar en la Casa Rosada y constituyó uno de los antecedentes del progresivo deterioro de la relación entre el Presidente y su compañera de fórmula.

Más cuestionamientos desde el oficialismo

Las declaraciones de Quirno se produjeron en medio de una nueva escalada de tensión entre distintos integrantes del Gobierno y la titular del Senado.

El canciller se sumó así a los cuestionamientos públicos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la senadora Patricia Bullrich hacia Villarruel.

Bullrich cuestionó particularmente la decisión de permitir que la senadora Anabel Fernández Sagasti participara de manera remota en la votación del proyecto vinculado con la Ley de Tierras debido a su avanzado embarazo.

“Es como autorizar por decreto el cambio de la Constitución. Lo que hizo Villarruel es un mamarracho jurídico”, sostuvo la exministra de Seguridad.

La visita del papa León XIV

Quirno también se refirió a la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, y aseguró que el Gobierno recibió con satisfacción la noticia.

El canciller descartó que la Casa Rosada pretenda utilizar políticamente la presencia del Sumo Pontífice de cara al proceso electoral de 2027.

“No vamos a politizar la visita, estamos encantados con la visita del Papa. Esto habla de la dignidad humana, no hay presidente argentino en la historia que haya defendido el derecho a la vida como el presidente Milei”, expresó.

Según lo informado, León XIV permanecerá en Argentina del 8 al 11 de noviembre y su agenda incluirá visitas a Buenos Aires, Córdoba y Luján.