Por el histórico Argentina-Inglaterra, AFA estableció el 15 de julio como Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol

Homenajea la victoria de la Selección contra Inglaterra en las semifinales del último Mundial.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estableció el 15 de julio como Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol, una fecha que desde este año quedará incorporada al calendario institucional para reconocer a todos los deportistas que representan al país con la camiseta celeste y blanca.

La decisión fue adoptada por unanimidad este miércoles durante la reunión del Comité Ejecutivo realizada en las instalaciones que la entidad posee en Ezeiza.

La elección del 15 de julio quedó vinculada directamente con uno de los acontecimientos deportivos más importantes de 2026: la victoria de la Selección Argentina masculina frente a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo.

El triunfo ante Inglaterra que inspiró la fecha

En aquel encuentro, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzó en desventaja frente al seleccionado inglés y debió revertir el resultado para conseguir el pasaje a la final.

Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez permitieron dar vuelta el marcador y asegurar la clasificación de Argentina a la instancia decisiva del Mundial.

El triunfo provocó celebraciones multitudinarias en distintos puntos del país y ahora quedó institucionalizado por la AFA como la fecha elegida para homenajear a quienes integran las selecciones nacionales.

Un reconocimiento que va más allá de la Selección Mayor

La resolución aclaró que la celebración no estará limitada al plantel masculino de fútbol de campo ni exclusivamente a los protagonistas de la histórica actuación mundialista.

El Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol buscará reconocer a todos los futbolistas que representan a Argentina en las diferentes categorías y disciplinas.

De esta manera, el homenaje alcanzará a los seleccionados masculinos, femeninos y juveniles, además de quienes integran los combinados nacionales de futsal y fútbol playa.

El predio Lionel Andrés Messi, casa de las selecciones

Los diferentes seleccionados desarrollan buena parte de su preparación en el predio de la AFA ubicado en Ezeiza, que lleva oficialmente el nombre de Lionel Andrés Messi, en reconocimiento al capitán argentino.

Allí entrenan los distintos planteles que posteriormente representan al país en competencias sudamericanas, continentales y mundiales.

Con la creación de esta fecha, la entidad buscará además destacar valores asociados a la representación nacional, como el compromiso y la responsabilidad de vestir la camiseta argentina.

Una nueva fecha para el calendario del fútbol argentino

La resolución del Comité Ejecutivo permitirá que cada 15 de julio se conmemore oficialmente el trabajo realizado por quienes forman parte de las distintas selecciones argentinas.

La fecha tendrá como punto de partida el triunfo frente a Inglaterra en el Mundial 2026, pero su alcance será mucho más amplio y comprenderá a las diferentes generaciones y disciplinas que defienden los colores nacionales.