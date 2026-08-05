Lautaro Geminiani inicia una nueva etapa en Atlético Neuquen: "Necesito volver a hacerme jugador"

Después de recorrer el fútbol profesional y de escribir algunas de las páginas más importantes de la historia reciente de Patronato, Lautaro Geminiani volverá a jugar en el fútbol paranaense. A sus 35 años, el lateral derecho fue presentado como nuevo refuerzo de Atlético Neuquen, equipo que se prepara para disputar una nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur.

El regreso tiene un componente especial. Tras su última experiencia en Zamora Fútbol Club, de la primera división de Venezuela, Geminiani eligió regresar a su ciudad para afrontar un desafío distinto: ponerse la camiseta de un club que atraviesa uno de los mejores momentos deportivos de su historia y que sueña con dar un salto de categoría.

La vuelta también representa un reencuentro con los lugares donde comenzó a construir su carrera y con un fútbol que lo vio crecer antes de consolidarse en el ámbito profesional.

"Me encontré con un proyecto, una estructura, un cuerpo técnico y jugadores. Estoy feliz de volver a entrar a una cancha. Hace un tiempo que estaba inactivo después de mi paso por Venezuela y volver a hacerme jugador era algo que necesitaba", expresó durante su presentación.

Una trayectoria marcada por Patronato

Hablar de Lautaro Geminiani es hablar de una parte importante de la historia reciente de Patronato. Formado en el club de barrio Villa Sarmiento, integró el plantel que consiguió el histórico ascenso a la Primera División del fútbol argentino en 2015 y años más tarde fue parte del equipo que levantó la Copa Argentina 2022, el título más importante obtenido por la institución rojinegra.

Además de su extensa etapa en Patronato, el defensor también pasó por Sarmiento de Junín, Racing de Córdoba y cerró su último ciclo profesional en el Zamora Fútbol Club, de Venezuela.

Ahora, el experimentado lateral inicia una nueva etapa con la intención de seguir disfrutando del fútbol y aportar todo el recorrido acumulado a un plantel repleto de jóvenes.

Mucho más que un refuerzo

Geminiani dejó en claro que su aporte no se limitará al aspecto futbolístico. También pretende convertirse en un referente dentro del vestuario.

"Voy a aportar mi granito de arena desde lo deportivo y también desde lo humano. Siempre hice mi carrera con compromiso y profesionalismo, y quiero devolver la confianza que el club depositó en mí", afirmó.

El defensor destacó además el trabajo que viene realizando Atlético Neuquen durante los últimos años y valoró el crecimiento institucional de la entidad.

"El club ha crecido muchísimo. Me encontré con gente que ama lo que hace, un cuerpo técnico que se capacita y dirigentes que hicieron un gran esfuerzo para afrontar este desafío. Eso también fue importante para tomar la decisión", señaló.

Un presente ganador y un objetivo claro

El presente deportivo también fue determinante para aceptar la propuesta. Neuquen lidera la Liga Paranaense y buscará conquistar un nuevo campeonato antes de enfocarse de lleno en el Regional Amateur.

"Los chicos están haciendo un gran torneo. Van cuatro puntos arriba cuando faltan pocas fechas y eso demuestra el trabajo que vienen haciendo desde hace varios años. Ahora el objetivo será llegar de la mejor manera al Regional", explicó.

El certamen organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino comenzará a fines de agosto y entregará ascensos a categorías superiores. Para el Pingüino, será una nueva oportunidad de intentar el salto deportivo que viene persiguiendo desde hace varias temporadas.

"Es lo que amo hacer"

Lejos de hablar de retiros o del final de su carrera, Geminiani se mostró motivado por este nuevo comienzo.

"Necesito volver a hacerme jugador, sumar minutos en una cancha. Es lo que amo hacer y me entusiasma muchísimo poder ayudar a un equipo de la ciudad", aseguró.

También reveló que uno de los aspectos que terminó de convencerlo fue el proyecto deportivo que le presentaron los dirigentes.

Lautaro Geminiani vuelve al fútbol Paranaense en Atlético Neuquen

"Me contaron los objetivos que tiene el club de acá al 2030. Quieren seguir creciendo y jugar categorías más altas del fútbol argentino. Ojalá podamos llegar a diciembre y conseguir esa plaza tan ansiada", expresó.

El regreso de Lautaro Geminiani no solo significa la incorporación de un futbolista con casi dos décadas de experiencia profesional. Para Atlético Neuquen representa la llegada de un referente que conoce de ascensos, títulos y grandes desafíos, y que ahora buscará escribir un nuevo capítulo de su carrera, esta vez muy cerca de casa, con la ilusión intacta y el mismo compromiso que lo acompañó durante toda su trayectoria.