Turismo Carretera: “Fue de las más duras que me tocaron”, dijo Werner tras la carrera en San Juan

El Desafío de las Estrellas dejó una carrera de enorme exigencia para Mariano Werner, quien largó desde el puesto 44, protagonizó una importante remontada y llegó sexto en pista. Sin embargo, un recargo posterior lo ubicó finalmente en la 20ª posición. Pese a la sanción, el paranaense valoró el rendimiento y los puntos conseguidos en una prueba que calificó entre las más difíciles de su trayectoria.

La competencia del Turismo Carretera tuvo como ganador a Tobías Martínez y volvió a presentar una dinámica particular, con reabastecimiento obligatorio de combustible y estrategias que tuvieron un papel decisivo. Werner debió avanzar desde el fondo del pelotón y atravesar una carrera marcada por el desgaste físico, la administración del auto y las intervenciones del vehículo de seguridad.

Tras la prueba, el piloto entrerriano realizó un balance positivo del trabajo de su equipo. “La carrera difícil, la más difícil que me ha tocado, agradecido a todo el grupo humano, a todo el equipo por largar 44 y llegar a una carrera dura y exigente con reabastecimiento de combustible; que todo salga bien, la verdad que son buenos puntos”, expresó en declaraciones a Carburando.

La estrategia de Werner y un auto de seguridad que cambió los planes

Uno de los momentos determinantes se produjo alrededor de la detención programada en boxes. El equipo había decidido realizar el reabastecimiento en la vuelta 33, pero el ingreso previo del auto de seguridad modificó el escenario y benefició a quienes ya habían cumplido con la parada.

“Optamos por ir a boxes en la vuelta 33. Lamentablemente entra el auto de seguridad previo a ella y bueno, eso nos condicionó un poquito el hecho de avanzar porque aquellos que habían entrado obviamente sacaron provecho de eso”, explicó Werner a Carburando.

Ante ese panorama, la decisión fue detenerse apenas se reanudó la competencia. “A partir de ahí, ni bien relanzó, fuimos rápidamente al box por la duda si había algún inconveniente. Pero salió bien”, añadió el tricampeón del Turismo Carretera.

“No tenía para más”

La remontada desde el puesto 44 obligó a Werner a mantener un ritmo intenso durante prácticamente toda la competencia. Además de buscar sobrepasos, el piloto debió administrar el consumo de combustible y sostener una permanente comunicación con su equipo.

“No tenía para más. Fue una carrera exigente en lo físico y en el auto; obviamente venía atrás, intentando avanzar y tratar de cuidar en algún momento el combustible, y la verdad que salió bien”, reconoció.

Werner también destacó la planificación realizada previamente y el diálogo constante con el box durante una de las pruebas más particulares del calendario. “Hubo mucha comunicación con el box, ya habíamos hablado bastante y creo que se cumplió todo lo que pensábamos”, sostuvo.

Aunque había recibido la bandera a cuadros en la sexta colocación, una penalización posterior lo relegó hasta el puesto 20 del clasificador definitivo. Aun así, el paranaense consiguió sumar unidades importantes y quedó séptimo en el campeonato, manteniéndose en la pelea en una etapa decisiva de la temporada del Turismo Carretera.