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Kotaro Fukuma volvió a Paraná y brindó un concierto en la Universidad Católica Argentina

El reconocido pianista japonés Kotaro Fukuma se presentó por séptima vez en Paraná, invitado por la Asociación Mariano Moreno. El concierto reunió a un numeroso público y ofreció un repertorio con obras de Bach, Paganini, Debussy, Smetana, Mozart y Piazzolla.

4 de Agosto de 2026
Kotaro Fukuma volvió a Paraná con un concierto en la UCA.
Kotaro Fukuma volvió a Paraná con un concierto en la UCA. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

El reconocido pianista japonés Kotaro Fukuma se presentó por séptima vez en Paraná, invitado por la Asociación Mariano Moreno. El concierto reunió a un numeroso público y ofreció un repertorio con obras de Bach, Paganini, Debussy, Smetana, Mozart y Piazzolla.

Kotaro Fukuma volvió a Paraná para protagonizar un nuevo concierto de música clásica que convocó a una importante cantidad de espectadores en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA). La presentación comenzó a las 20 horas y marcó la séptima visita del prestigioso pianista japonés a la capital entrerriana, nuevamente invitado por la Asociación Mariano Moreno.

 

 

El recital incluyó un repertorio elegido por el propio artista, con composiciones de Johann Sebastian Bach, Niccolò Paganini, Claude Debussy, Bedřich Smetana, Wolfgang Amadeus Mozart y Astor Piazzolla. Durante la segunda parte del programa, las obras del compositor argentino despertaron un especial entusiasmo entre los asistentes.

 

 

En conversación con Elonce, Luis Orlando, histórico referente de la Asociación Mariano Moreno, destacó la calidad artística del intérprete y el vínculo que mantiene con la institución. "Es emocionante tenerlo. Ojalá siga viniendo, porque realmente es un artista único", expresó.

 

Un trabajo de años para acercar figuras internacionales

 

Orlando, quien presidió durante más de dos décadas la Asociación Mariano Moreno, explicó que organizar espectáculos de este nivel requiere un trabajo sostenido y una construcción de vínculos a largo plazo.

 

 

 

"Es un trabajo de meses y de años. La Asociación Mariano Moreno ya está instalada en el país y es muy respetada", afirmó. El dirigente recordó que la entidad ha impulsado numerosas presentaciones de artistas internacionales a lo largo de su historia, tales "como Martha Argerich, Boris Giltburg y tantos otros", señaló.

 

El pianista Japonés Kotaro Fukuma brinda un concierto en Paraná

Temas:

Kotaro Fukuma pianista Paraná recital música
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