Alerta por tormentas en Entre Ríos: cuándo llega el frente frío con fuertes vientos

La alerta por tormentas en Entre Ríos comenzará a regir este miércoles en cinco departamentos del norte provincial y se extenderá el jueves a todo el territorio entrerriano, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se anticiparon lluvias intensas, posible granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, mientras que posteriormente avanzará un frente frío que provocará un marcado descenso térmico.

Para este miércoles, el organismo nacional emitió una alerta amarilla que comprende a los departamentos Feliciano, Federal, Federación, Concordia y San Salvador. Los fenómenos comenzarían durante la madrugada y se mantendrían, en principio, hasta horas del mediodía, cuando las condiciones tenderían a mejorar temporariamente.

Foto: SMN.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por intensas ráfagas de hasta 90 km/h, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, detalló el SMN.

El jueves, las tormentas alcanzarán a toda Entre Ríos

El escenario meteorológico volverá a complicarse durante el jueves y, en esa oportunidad, las condiciones adversas abarcarán a Paraná y al resto de la provincia. El período de mayor inestabilidad se concentraría principalmente desde el mediodía y durante buena parte de la tarde.

Para ese momento, el SMN volvió a advertir que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por intensas ráfagas de hasta 90 km/h, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual”.

Foto: SMN.

De esta manera, el jueves aparece como una jornada clave dentro del cambio de tiempo previsto para Entre Ríos. Las tormentas se producirán en momentos previos al ingreso de una masa de aire considerablemente más fría y seca, que comenzará a modificar las temperaturas hacia el final de la semana.

También rige una alerta por fuertes vientos

A las tormentas previstas se sumará otro fenómeno que requerirá atención: los fuertes vientos. El organismo meteorológico emitió una alerta amarilla que comprende a toda la provincia de Entre Ríos y que estará asociada con la rotación de los vientos al sector sur.

“El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h”, indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones ventosas comenzarían durante la tarde y continuarían durante la noche.

Foto: Meteored.

La intensidad del viento estará vinculada con el avance del frente frío que atravesará el centro del país y posteriormente alcanzará al Litoral. Este sistema será responsable no solamente de las lluvias y tormentas, sino también de un cambio significativo en la masa de aire que predominó durante los últimos días.

El frente frío modificará el escenario meteorológico

Durante la primera mitad de la semana, una amplia zona del centro y norte argentino continuará bajo condiciones de elevada humedad. En ese contexto se mantendrán la abundante nubosidad, los bancos de niebla y neblinas y la posibilidad de algunas lloviznas aisladas.

Las temperaturas, en tanto, presentarán pocas variaciones durante este período debido a la persistencia de una masa de aire templada y con altos niveles de humedad. Sin embargo, ese patrón comenzará a modificarse de manera significativa durante el jueves con el avance de un frente frío proveniente de la Patagonia.

Foto: Meteored.

El sistema frontal generará un cambio en la circulación atmosférica y permitirá posteriormente el ingreso de aire mucho más frío y seco sobre el centro argentino. De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, las precipitaciones se concentrarán inicialmente sobre la franja central y el Litoral.

Entre Ríos, entre las zonas con mayores lluvias

Los mapas de pronóstico del modelo europeo ECMWF muestran que el avance del frente frío favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas desde la región pampeana hacia el Litoral y el noreste argentino. La elevada disponibilidad de humedad acumulada durante los últimos días podría favorecer fenómenos de intensidad moderada o fuerte.

Según el análisis del especialista Leonardo de Benedictis, de Meteored, los mayores acumulados se concentrarían sobre Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, el sur de Misiones y Uruguay. En estas regiones podrían registrarse precipitaciones de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados localmente bajo tormentas más organizadas.

También se anticiparon precipitaciones sobre sectores de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, aunque con acumulados más variables. De acuerdo con las advertencias meteorológicas, además, las tormentas afectarán a diferentes sectores de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy y Santiago del Estero.

Qué pasará después de las tormentas

El paso de las tormentas no marcará el final del cambio meteorológico. Por el contrario, detrás del frente frío comenzará a ingresar una masa de aire de origen polar, impulsada por intensos vientos provenientes del sector sur.

El aire frío comenzará a sentirse desde el viernes y provocará un descenso considerable de las temperaturas entre esa jornada y el domingo. Las proyecciones anticipan anomalías térmicas negativas prácticamente sobre toda la Argentina durante el próximo fin de semana.

En amplios sectores del centro del país, las temperaturas podrían ubicarse entre 3°C y 8°C por debajo de los valores considerados normales para esta época del año. Entre las jornadas previstas, el domingo se perfila como el día más frío de la semana.

Aire polar y regreso de las heladas

El ingreso de la masa de aire polar favorecerá además el regreso de las heladas generalizadas en diferentes regiones del territorio nacional. La situación tendrá especial incidencia sobre la región pampeana, Cuyo y sectores del norte argentino.

El descenso térmico representará un marcado contraste con las condiciones húmedas y relativamente templadas registradas durante los días previos. El cambio comenzará con las tormentas y el viento sur, para posteriormente consolidar un escenario plenamente invernal durante el fin de semana.

En Entre Ríos, por lo tanto, la atención estará puesta primero en las tormentas que afectarán este miércoles al norte provincial y que el jueves se extenderán hacia todo el territorio. Tras la alerta por tormentas en Entre Ríos, los fuertes vientos marcarán el ingreso de aire polar y abrirán paso a jornadas mucho más frías hacia el fin de semana.