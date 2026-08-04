Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: qué zonas abarca y cuándo rige

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos que alcanzará a diferentes departamentos entre el miércoles y el jueves. Los fenómenos podrían incluir lluvias abundantes en cortos períodos, fuertes ráfagas de viento, ocasional caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

De acuerdo con el organismo nacional, la primera advertencia estará vigente durante la mañana del miércoles y comprenderá principalmente a sectores del norte y noreste entrerriano. En tanto, otra zona de la provincia quedará bajo alerta durante la tarde del jueves.

En ambos casos, el nivel establecido es amarillo, por lo que se anticipan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de algunas actividades cotidianas.

Alerta para el miércoles: qué departamentos abarca

Durante la mañana del miércoles, la advertencia alcanzará a los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Según precisó el SMN, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes”. Estos fenómenos podrían desarrollarse de manera aislada o afectar diferentes sectores durante el período comprendido por la alerta.

Las tormentas podrán estar acompañadas por ráfagas fuertes, caída de granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa. Uno de los aspectos destacados del pronóstico es el volumen de agua que podría registrarse durante los episodios más intensos.

Cuánta lluvia podría caer

El Servicio Meteorológico Nacional estimó valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros para las áreas alcanzadas por la advertencia.

Sin embargo, el organismo aclaró que esos registros podrían ser superados de manera puntual. Esto significa que determinadas localidades podrían recibir mayores cantidades de lluvia dependiendo de la intensidad y persistencia de las tormentas.

El escenario se repetirá posteriormente sobre otros departamentos entrerrianos, aunque la segunda advertencia está prevista para la tarde del jueves.

Alerta por tormentas para el jueves

Para la tarde del jueves, la alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos comprenderá los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria.

En esta región también se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. El SMN anticipó la posibilidad de ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, abundante precipitación en lapsos breves y elevada actividad eléctrica.

Los acumulados previstos volverán a ubicarse entre 40 y 80 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores en forma localizada.

Qué significa una alerta amarilla

El nivel amarillo del sistema de alertas del SMN advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden ocasionar daños y generar dificultades temporarias en las actividades habituales.

Ante tormentas fuertes, se recomienda evitar permanecer al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de árboles y estructuras que puedan caer.

También resulta conveniente evitar circular por calles anegadas, no refugiarse debajo de árboles durante la actividad eléctrica y mantenerse informado mediante los canales oficiales ante posibles modificaciones en la intensidad, extensión o duración de las alertas.

Cómo estará el tiempo en Paraná

En Paraná, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones inestables durante los próximos días, con probabilidades de precipitaciones y tormentas antes de un marcado descenso de las temperaturas hacia el viernes.

Para este martes 4 de agosto, se prevé una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 14 grados. Durante la mañana predominarían condiciones de niebla, mientras que por la tarde aumentaría la inestabilidad, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

El miércoles 5 continuaría el tiempo inestable, con una mínima de 13 grados y una máxima de 20 grados. El SMN pronostica lluvias y posibles tormentas durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de precipitación de entre 10% y 40%, mientras que las condiciones tenderían a mejorar hacia la tarde.

Tormentas y luego un fuerte descenso de temperatura

El cambio más significativo llegaría el jueves 6, jornada para la cual rige la alerta amarilla por tormentas durante la tarde. La temperatura oscilaría entre los 15 y los 25 grados, convirtiéndose en el día más cálido del período analizado. Hacia la tarde y noche se prevén tormentas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70% y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Después del paso de las tormentas ingresaría aire más frío. Para el viernes 7, el organismo anticipa una mínima de apenas 7 grados y una máxima de 16, sin probabilidades de lluvia y con cielo entre despejado y parcialmente nublado.

El ambiente frío continuaría durante el fin de semana: el sábado 8 se esperan entre 9 y 16 grados, con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la tarde y noche, mientras que el domingo 9 tendría una mínima de 6 grados y una máxima de 18. Para el lunes 10, el SMN anticipa una mañana todavía más fría, con una mínima de 3 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 17 grados.