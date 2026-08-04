Hallaron sana y salva en Brasil a la mujer por la que ofrecían millonaria recompensa

Micaela Albornoz fue localizada en Florianópolis luego de haber sido vista por última vez el 24 de junio. Se presentó en el Consulado Argentino para pedir asistencia y su identidad fue confirmada mediante huellas dactilares.
Micaela Albornoz fue hallada sana y salva en Brasil después de permanecer desaparecida durante más de un mes. La mujer, de 32 años, había sido vista por última vez el 24 de junio, cuando se retiró de su domicilio en Villa Manuelita, en la zona sur de Rosario. Finalmente, fue localizada en Florianópolis y quedó bajo asistencia consular.
La información fue confirmada por el Gobierno de Santa Fe. La vocera del Ejecutivo provincial, Virginia Coudannes, indicó que Albornoz se presentó en el Consulado Argentino de Florianópolis para solicitar ayuda con la intención de regresar a San Pablo.
Llegó a la sede diplomática con el Documento Nacional de Identidad de una vecina. Ese documento era rastreado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y resultó determinante para establecer que se trataba de la joven buscada.
Cómo lograron identificar a Micaela Albornoz
Según explicó Coudannes, la utilización del documento permitió activar los mecanismos de identificación. Posteriormente, la identidad de Albornoz fue corroborada a través de sus huellas dactilares, lo que permitió confirmar oficialmente el hallazgo.
Las autoridades informaron que la mujer fue encontrada en buen estado de salud y permanecía asistida en territorio brasileño. Tras la confirmación, comenzaron las gestiones correspondientes para avanzar con su situación y posibilitar el reencuentro con sus familiares.
El hallazgo puso fin a una intensa búsqueda que se había extendido durante más de un mes y que había movilizado tanto a organismos provinciales como nacionales. Durante ese período, familiares y allegados realizaron distintas manifestaciones para reclamar avances en la investigación y solicitar información sobre su paradero.
Las pistas que surgieron durante la búsqueda
Albornoz se había retirado de su vivienda el 24 de junio y, desde entonces, los investigadores siguieron diferentes indicios para reconstruir sus movimientos. Entre los elementos analizados figuraron operaciones bancarias detectadas en la terminal de ómnibus de Córdoba.
Durante la investigación también surgió una pista que apuntaba a una posible permanencia de la mujer en Santiago del Estero. Sin embargo, las distintas líneas abiertas no habían permitido establecer con precisión dónde se encontraba hasta su presentación en el consulado argentino en Brasil.
En el marco de la búsqueda, el Gobierno de Santa Fe había dispuesto una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aportaran información certera que permitiera determinar el paradero de Albornoz.
Las recompensas ofrecidas para encontrarla
A la recompensa provincial se había sumado otra medida dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que ofreció cinco millones de pesos para obtener información que pudiera resultar relevante para la investigación.
Mientras avanzaban las averiguaciones oficiales, la familia de Micaela había encabezado diferentes actividades y marchas para visibilizar su desaparición y reclamar que continuara la búsqueda. La ausencia de novedades concretas había generado preocupación entre sus allegados.
Se espera que, una vez completados los procedimientos correspondientes y con la asistencia de las autoridades consulares argentinas, pueda reencontrarse con su familia.