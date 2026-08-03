ANSES: cómo pueden las empleadas domésticas comprobar si tienen todos sus aportes

ANSES permite a las empleadas domésticas consultar online los aportes realizados por sus empleadores y detectar períodos faltantes. El trámite se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social desde Mi ANSES.
ANSES permite a las empleadas domésticas registradas verificar de manera online si sus aportes previsionales fueron realizados correctamente por sus empleadores. La consulta puede hacerse desde cualquier dispositivo a través de Mi ANSES y permite revisar los períodos trabajados, las contribuciones acreditadas y posibles meses faltantes.
Para acceder a esta información, la trabajadora debe ingresar a Mi ANSES utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, deberá seleccionar la opción Trabajo y posteriormente ingresar a Historia Laboral.
En esa sección aparecerá el detalle de los períodos registrados y los aportes correspondientes a cada empleador. De esta manera, será posible comprobar si las contribuciones fueron acreditadas y si todos los meses efectivamente trabajados quedaron incorporados en los registros de la seguridad social.
Qué hacer si faltan aportes en ANSES
Controlar periódicamente la historia laboral permite detectar posibles inconsistencias antes de iniciar trámites relacionados con una jubilación u otras prestaciones. Si existen diferencias entre los períodos efectivamente trabajados y aquellos que aparecen registrados, será necesario avanzar en su regularización.
Ante la detección de meses faltantes o aportes que no fueron correctamente acreditados, la recomendación es comunicarse con el empleador para revisar la situación y completar las contribuciones pendientes cuando corresponda.
La registración laboral tiene especial importancia porque los aportes realizados durante la actividad serán considerados posteriormente para determinar los años de servicios computables al momento de solicitar una jubilación.
Quiénes están incluidas en el régimen de casas particulares
El régimen de personal de casas particulares comprende a quienes realizan tareas domésticas dentro de viviendas particulares bajo una relación laboral. Incluye actividades de limpieza, mantenimiento, lavado, planchado y cocina, entre otras relacionadas con el funcionamiento cotidiano de un hogar.
También están comprendidas las personas que brindan asistencia personal, acompañamiento o cuidado no terapéutico a adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad dentro del ámbito domiciliario.
La obligación de registrar la relación laboral alcanza a quienes trabajan para uno o varios empleadores. La formalización permite generar los aportes y contribuciones destinados al sistema previsional y de seguridad social y habilita el acceso a los beneficios previstos en la normativa.
Las categorías según las horas trabajadas
Los aportes del régimen de casas particulares están diferenciados de acuerdo con la cantidad de horas semanales que una persona trabaja para un mismo empleador. Existen tres grupos: menos de 12 horas semanales; desde 12 y menos de 16 horas; y 16 horas semanales o más, publicó Iprofesional.
Esta clasificación determina los aportes y contribuciones correspondientes. Además, puede incidir en las condiciones necesarias para acceder plenamente a determinadas prestaciones del sistema de seguridad social.
Cuando una empleada doméstica trabaja en diferentes hogares, los aportes efectuados por cada empleador pueden complementarse hasta alcanzar los montos requeridos por la normativa.