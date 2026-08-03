Sauce Montrull busca crear un Código Urbano y la intendenta apuesta a renovar el mandato

Sauce Montrull comenzó una nueva etapa desde su reconocimiento como municipio y la gestión local buscó aprovechar el cambio institucional para avanzar sobre "problemas históricos" de infraestructura, ordenamiento urbano y prestación de servicios. Así lo manifestó la intendenta interina, Soledad Daneri. En diálogo con Elonce, aseguró que uno de los principales objetivos era planificar el crecimiento de una localidad que durante años se expandió "sin contar con obras acordes a ese desarrollo".

Daneri, quien había sido electa como presidenta de la Junta de Gobierno, consideró que la transformación institucional fue el resultado de un reclamo sostenido. “Después de una larga lucha, a Sauce le correspondía ser municipio para poder despegar y arrancar con las obras que estamos haciendo. Se están viendo los resultados”, afirmó.

La mandataria describió un escenario complejo al momento de asumir las nuevas responsabilidades. “Empezamos una gestión en menos diez, con poca infraestructura y cero obra pública. Queremos poner a Sauce en un lugar mejor y ofrecerles a los vecinos servicios de mejor calidad, manteniendo la esencia de campo, de ese pueblito tal cual es”, explicó.

Crecimiento sin perder la identidad

Una de las características que, según Daneri, impulsó el crecimiento poblacional fue la cercanía con Paraná combinada con el perfil rural de Sauce Montrull. “Estamos a 20 minutos de Paraná. Es un lugar tranquilo, en contacto con la naturaleza y muy elegido”, destacó.

Ese crecimiento, sin embargo, también dejó al descubierto problemas relacionados con el desarrollo de urbanizaciones y loteos.

“Todos los loteos que se aprobaron fueron de forma irregular o, al menos, sin una responsabilidad profesional o técnica. Estamos solucionando problemas de inundaciones y, por primera vez, Hidráulica de la Provincia está trabajando en Sauce Montrull”, señaló.

Loteos suspendidos y problemas hidráulicos

Daneri vinculó algunos de los inconvenientes actuales con urbanizaciones desarrolladas sobre sectores que históricamente acumulaban agua. Para explicarlo, recurrió a su propia experiencia como vecina de la localidad.

“Me crié en Sauce y en zonas donde hoy hay loteos vimos agua toda la vida. En épocas de crecientes estaban anegadas. En ese momento eran campos y hoy son loteos”, recordó.

En ese sentido, planteó que existieron responsabilidades tanto del sector público como de los desarrolladores. “Hubo una falta de responsabilidad, sin quitarle responsabilidad al privado. Por el momento, están suspendidas las habilitaciones de nuevos loteos”, confirmó.

La decisión permanecería vigente mientras el municipio avanzaba en una herramienta considerada fundamental para ordenar el desarrollo futuro. “Estamos trabajando en el nuevo Código Urbano, con toda la infraestructura necesaria. Sauce está creciendo y, obviamente, la gente necesita esos servicios para vivir mejor”, explicó.

“Sauce no tiene cloacas en ningún lugar”

La intendenta trazó un diagnóstico sobre las carencias estructurales que encontró la nueva administración municipal. Entre ellas mencionó la ausencia de una red cloacal y la escasa infraestructura vial.

“Sauce no tiene cloacas en ningún lugar, tampoco cordón cuneta y tiene una sola calle asfaltada. Es una lástima porque hubo años de mucha bajada de inversiones que no se aprovecharon”, sostuvo.

Frente a ese escenario, consideró necesario dejar atrás las discusiones sobre las responsabilidades del pasado y establecer una planificación de largo plazo. “Ahora tenemos que mirar para adelante, con una planificación a 20 o 30 años que Sauce nunca tuvo”, remarcó.

El Código Urbano se encontraba precisamente orientado hacia ese objetivo. Daneri indicó que el proyecto estaba próximo a completar su elaboración y que para confeccionarlo también fueron consideradas las inquietudes de los habitantes.

Un nuevo Código Urbano

“Estamos en los últimos detalles, trabajando con dos arquitectos y manifestándoles cuál es el pueblo que nosotros queremos”, contó la intendenta.

Además, explicó que la elaboración incluyó instancias de participación comunitaria. “Se hicieron reuniones con los vecinos y se tomaron muchas propuestas para poder integrarlas al Código Urbano”, detalló.

La administración municipal también buscó financiamiento y programas provinciales para ampliar las prestaciones disponibles. “Siempre estamos golpeando la puerta de Casa de Gobierno. Si bien los recursos aumentaron, los cuidamos y todo programa provincial lo gestionamos y lo buscamos: adultos mayores, asistencia social, deportes”, enumeró.

El jardín maternal ya tiene lista de espera

Entre los avances de los primeros meses de gestión, Daneri destacó la apertura del jardín maternal municipal, inaugurado durante julio. La demanda superó la capacidad disponible.

“Estamos muy contentos porque tenemos el cupo completo y ya estamos gestionando una segunda salita porque tenemos chicos en lista de espera”, adelantó.

La intendenta consideró que el servicio tenía una función que trascendía la atención de la primera infancia porque también permitía que madres y padres pudieran continuar con sus actividades laborales y educativas.

“No es solo atender a la primera infancia, sino también a esos padres que necesitan salir a trabajar los dos. Hoy no alcanza con un solo sueldo. Las mamás ya tenemos otro chip y sabemos que tenemos que estudiar, trabajar y formarnos. Estamos dándoles la oportunidad a muchas familias de seguir progresando”, expresó.

Cordón cuneta para los barrios más antiguos

Otro de los proyectos anunciados fue el inicio de obras de cordón cuneta. Según anticipó Daneri, la intervención comenzaría por los sectores de mayor antigüedad y avanzaría progresivamente.

“Vamos a empezar por los barrios más antiguos, pegados a calle Epifanio Martínez, luego a Padre Bottegal. Lo vamos a hacer por etapas”, precisó.

La intendenta reconoció que el nuevo municipio todavía tenía una estructura reducida. Sin embargo, aseguró que la intención era conservar una administración acotada para destinar recursos hacia equipamiento y obras. “Tenemos poco personal para un municipio. Queremos mantener una estructura chica para seguir invirtiendo en maquinaria, como hemos adquirido en estos seis meses de gestión”, explicó.

En paralelo, la Municipalidad avanzaba en la regularización de la actividad comercial y de los alojamientos existentes en la localidad, un aspecto que cobró mayor importancia ante la llegada de eventos deportivos de alcance nacional.

El TC y una oportunidad para Sauce Montrull

Daneri señaló que existía una importante oferta de viviendas de alquiler y destacó el movimiento generado por la próxima presentación del Turismo Carretera, prevista para los días 22 y 23.

“Se está regularizando todo lo que es comercio. Hay muchas viviendas de alquiler y más de 100 plazas ya fueron reservadas. Ya hay alojamientos que fueron reservados para eso. Todavía quedan disponibles”, informó.

En ese contexto, reivindicó que el autódromo donde se desarrollan grandes competencias automovilísticas se encuentra dentro de Sauce Montrull. “Se llama Autódromo Ciudad de Paraná y está en Sauce. Yo digo, como chiste, que no sabía que Paraná tenía autódromo”, expresó.

Más allá de la humorada, Daneri sostuvo que la intención era que la localidad comenzara a apropiarse también de las oportunidades económicas y turísticas que generan esos acontecimientos. “Creo que vamos a poder cambiar el chip, sin recelo. Queremos acompañar estos eventos tan importantes para la localidad”, afirmó.

La posibilidad de buscar otra gestión

Consultada sobre su futuro político y la posibilidad de encabezar una nueva gestión, Daneri dejó abierta la puerta a continuar con el proyecto.

“Sí, tenemos ganas. Tengo un equipo de trabajo increíble. A mí me toca agarrar el timón y manejar. Es mi compromiso con los vecinos que nos acompañaron”, respondió.

Soledad Daneri, Intendenta de Sauce Montrull, sobre los avances en la gestión

La intendenta interina aseguró que la nueva condición institucional abrió posibilidades que anteriormente eran difíciles de concretar y anticipó que existían otras gestiones en marcha.

“Queda mucho por hacer. Tenemos proyección y entusiasmo para cambiar por completo la realidad de Sauce. Va a haber novedades y gestiones que se vienen haciendo desde hace muchos años”, concluyó.