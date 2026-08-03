Entre Ríos mostrará su potencial para el turismo de reuniones en Meet Up Argentina, el principal encuentro del sector en el país. La provincia promocionará destinos, infraestructura y servicios para captar congresos, convenciones y eventos.
Entre Ríos mostrará su potencial para el turismo de reuniones en Meet Up Argentina, el principal encuentro nacional de la industria de congresos, convenciones y eventos, que se desarrollará este miércoles y jueves en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.
El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) contará con un espacio institucional y desarrollará una agenda de rondas de negocios, presentaciones y promoción de destinos. La participación buscará generar vínculos comerciales con organizadores, operadores y referentes especializados.
La delegación estará integrada por el Emturer, los entes mixtos de Turismo de Concordia (Emcontur) y Paraná (Empartur), junto a sus burós de Congresos y Convenciones. También participarán representantes turísticos de Colón, Villa Elisa, Gualeguaychú y Federación, además del Hotel Termas de Victoria.
Las condiciones que presentará Entre Ríos
Durante las dos jornadas, los representantes entrerrianos participarán de rondas de negocios y actividades destinadas a difundir la infraestructura, los servicios y las experiencias disponibles para recibir encuentros de diferentes características y escalas.
El jueves, el presidente del Emturer, Jorge Satto, expondrá dentro del espacio destinado a las presentaciones de destinos. Su intervención estará centrada en las fortalezas que presenta Entre Ríos para competir dentro del denominado segmento MICE, que comprende reuniones, viajes de incentivo, congresos y exposiciones.
Desde el organismo provincial destacaron que este mercado permite diversificar la actividad turística, incrementar la ocupación durante diferentes momentos del año y generar movimiento económico a partir de congresos, convenciones, eventos deportivos y encuentros corporativos.
Infraestructura, conectividad y experiencias
Entre las condiciones que buscará promocionar la provincia aparecen su ubicación geográfica y conectividad con importantes centros emisores del país, además de la disponibilidad de centros de convenciones y salones especializados.
A esto se suman una red de prestadores con experiencia en la organización de eventos y una oferta hotelera preparada para responder a distintas escalas y perfiles de demanda. La estrategia también apunta a combinar las actividades profesionales con otras experiencias turísticas.
En ese sentido, la propuesta entrerriana incluirá alternativas vinculadas con el bienestar, la naturaleza, la gastronomía y el enoturismo, además de los atractivos distribuidos entre las diez microrregiones turísticas provinciales.
Una estrategia para captar más eventos
La participación en Meet Up Argentina se enmarcó en la estrategia del Emturer para fortalecer la presencia de Entre Ríos en los principales ámbitos de promoción y comercialización turística del país.
Meet Up Argentina concentra anualmente a destinos, burós de convenciones, organizadores profesionales de eventos, asociaciones, empresas y compradores especializados.
El encuentro constituye uno de los principales espacios nacionales para establecer contactos comerciales y promocionar destinos dentro de un segmento que busca generar actividad turística durante todo el año.