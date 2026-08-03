El salario pretendido de los argentinos ya roza los $1,9 millones

Las expectativas salariales de los trabajadores argentinos aumentaron por debajo de la inflación durante el primer semestre de 2026. Mientras los salarios pretendidos subieron 10,5% entre enero y junio, los precios acumularon un avance del 16,8% durante el mismo período.

Así lo indicó el último Index del Mercado Laboral elaborado por Bumeran, que relevó cuánto dinero pretenden percibir quienes buscan empleo en Argentina. En junio, el salario solicitado promedio alcanzó los $1.877.862 mensuales.

En términos nominales, la cifra representó una mejora de $178.578 respecto de enero. Sin embargo, el incremento quedó 6,3 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada durante los primeros seis meses del año.

Las expectativas salariales frente a la inflación

El informe mostró que las pretensiones salariales tuvieron dificultades para acompañar la evolución de los precios durante buena parte del semestre.

Junio fue el mes con el mayor incremento de las expectativas salariales, con una suba del 3,99% respecto del mes anterior.

De hecho, solamente durante febrero y junio los salarios pretendidos crecieron por encima de la inflación mensual. En el resto de los meses relevados, el aumento solicitado por quienes buscaban empleo quedó por debajo de la evolución general de los precios.

Cuánto pretenden cobrar según el puesto

Las cifras mostraron diferencias importantes de acuerdo con el nivel de experiencia y responsabilidad requerido para cada posición laboral.

Los trabajadores que aspiraron a cargos de supervisor o jefe solicitaron en promedio $2.686.899 mensuales, convirtiéndose en el segmento con las mayores pretensiones salariales.

Para los perfiles senior y semi senior, el salario pretendido promedio llegó a $1.899.599, mientras que quienes buscaron posiciones junior solicitaron $1.365.600 mensuales.

De esta manera, la experiencia y la responsabilidad asociada al puesto continuaron siendo factores determinantes al momento de establecer las expectativas económicas de los postulantes.

Los sectores donde más aumentaron los salarios pretendidos

El estudio también analizó cómo evolucionaron las pretensiones según las diferentes áreas laborales y niveles de experiencia.

Entre los perfiles junior, Marketing y Comunicación encabezaron los incrementos durante el período, con una suba acumulada del 19,84%. Le siguieron Recursos Humanos, con 14,72%, y Tecnología y Sistemas, con 13,82%.

En los niveles senior y semi senior, el mayor incremento correspondió al conjunto de actividades vinculadas con Gastronomía, Turismo, Minería, Salud y Seguros, donde las expectativas aumentaron 19,46%.

Por detrás quedaron Tecnología y Sistemas, con una variación del 13,41%, y Administración y Finanzas, con un incremento del 12,93%.

Persistió la brecha entre hombres y mujeres

El relevamiento de Bumeran volvió a mostrar diferencias entre las expectativas salariales de hombres y mujeres.

Durante junio, los hombres solicitaron un salario promedio de $1.938.667 mensuales, mientras que entre las mujeres la pretensión se ubicó en $1.803.119.

La diferencia fue de 7,52%, aunque la brecha resultó considerablemente mayor cuando se analizaron las posiciones de mayor jerarquía.

La diferencia creció en puestos jerárquicos

En las categorías correspondientes a supervisores y jefes, la brecha entre las pretensiones salariales de hombres y mujeres alcanzó el 13,99%.

Los resultados indicaron así que las diferencias fueron más pronunciadas en los niveles laborales de mayor responsabilidad.

El informe dejó además otro dato significativo sobre el mercado laboral durante la primera mitad de 2026: pese al aumento nominal de las remuneraciones pretendidas, quienes buscaron empleo moderaron sus expectativas frente a la evolución de los precios. En seis meses, las pretensiones avanzaron 10,5%, mientras que la inflación acumuló un 16,8%.