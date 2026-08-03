Importaciones puerta a puerta ya equivalen al 40% de las ventas de ropa, electrónicos y juguetes en shoppings

Las importaciones puerta a puerta alcanzaron un récord y ya representan cerca del 40% de las ventas de rubros sensibles en shoppings. Un informe advirtió sobre mayor competencia para el comercio local y una baja relativa de precios.
Las importaciones puerta a puerta profundizaron su crecimiento en Argentina y el volumen mensual de mercadería ingresada mediante servicios postales ya equivale aproximadamente al 40% de las ventas de indumentaria, artículos deportivos, electrónicos, muebles, decoración y juguetes registradas en los principales centros comerciales del país.
El dato surgió de un informe de la consultora Analytica, que analizó el avance de las compras mediante courier y su impacto sobre diferentes sectores. Aunque estos envíos todavía representaban una proporción reducida de las importaciones totales, su incidencia aumentó considerablemente en actividades que compiten directamente con productos adquiridos en el exterior.
En términos generales, las operaciones vía courier equivalieron al 1,8% de las importaciones totales y al 13,5% de las correspondientes a bienes de consumo. Sin embargo, Analytica indicó que “su incidencia es mucho mayor cuando se analiza la competencia directa con determinados sectores del comercio y la industria”.
Las importaciones puerta a puerta marcaron un récord
Durante junio ingresaron al país mercaderías por 125 millones de dólares mediante el régimen de courier, lo que representó un crecimiento interanual del 73,8% y marcó un nuevo máximo histórico para este tipo de operaciones.
En el acumulado del primer semestre, las compras alcanzaron los 643 millones de dólares, un incremento del 104,2% frente al mismo período del año anterior. Además, los envíos vía courier se ubicaron como la cuarta categoría más importante entre los nomencladores del Mercosur.
Solamente fueron superados por los porotos de soja, los automóviles de baja cilindrada y los productos inmunológicos. Para Analytica, el fenómeno respondió a una combinación de factores, entre ellos la estabilidad del dólar, la recuperación de los salarios medidos en moneda estadounidense y las modificaciones introducidas en el régimen de importaciones.
Qué cambió en el sistema de compras al exterior
La semana pasada, el Gobierno nacional avanzó con una nueva flexibilización y equiparó las condiciones operativas del Correo Argentino con las correspondientes a los couriers privados. Entre las modificaciones se incluyeron una simplificación de trámites y una ampliación de la franquicia libre de tributos.
Ese monto pasó de 50 a 400 dólares por envío, con un máximo de cinco operaciones anuales. Al mismo tiempo, continuó habilitada la posibilidad de efectuar compras por hasta 3.000 dólares mediante el pago de los aranceles correspondientes.
También se eliminaron los límites de valor para las exportaciones de pequeñas y medianas empresas realizadas mediante servicios postales. Según la consultora, esta modificación podría facilitar las ventas al exterior de emprendimientos que no disponen de estructuras tradicionales destinadas al comercio internacional.
El impacto sobre las ventas en los shoppings
El crecimiento resultó especialmente significativo al comparar las importaciones con el movimiento comercial interno. El monto ingresado mensualmente por servicios postales representa alrededor del 40% de las ventas de los rubros más expuestos en los más de 70 centros comerciales relevados por el Indec en todo el país, que concentran más de 6.000 negocios.
El salto fue considerable frente a 2024, cuando esa relación se encontraba por debajo del 10%. Paralelamente, entre enero y mayo las ventas reales de indumentaria, electrónica y decoración retrocedieron 4,8% interanual en los shoppings y 5,2% en supermercados.
Al realizar la comparación con 2023, las bajas alcanzaron el 12,3% y 23,5%, respectivamente. No obstante, Analytica aclaró que “sería incorrecto atribuir este deterioro exclusivamente al crecimiento de las importaciones puerta a puerta”, debido a que la debilidad de la demanda interna continuaba siendo el principal condicionante para el comercio.
Menores precios y mayor competencia
“La otra cara de este proceso es el deterioro de los sectores que compiten directamente con las importaciones”, sostuvo la consultora. Según explicó, las compras puerta a puerta captaron parte de una demanda que ya estaba condicionada por el comportamiento de los ingresos reales y el crédito al consumo, publicó Clarín.
Al mismo tiempo, el incremento de la oferta importada tuvo efectos sobre los precios. Analytica estimó que la mayor competencia contribuyó a que los electrodomésticos resultaran un 57% más baratos que el promedio de la economía en términos relativos, mientras que en indumentaria la diferencia llegó al 42%.
De esta manera, el informe describió un escenario con dos efectos contrapuestos: consumidores con acceso a productos relativamente más baratos y, por otro lado, una mayor presión competitiva sobre comercios e industrias vinculados con los rubros donde las importaciones puerta a puerta registraron el crecimiento más pronunciado.