Fiesta Nacional del Mate: concejales de la oposición solicitan informes sobre gastos y recaudación

REDACCIÓN ELONCE
Concejales de Juntos por Entre Ríos solicitaron información sobre gastos, ingresos, subsidios y contrataciones de la Fiesta Nacional del Mate. Si el Municipio no responde, una de las ediles anticipó a Elonce que podrían recurrir a la Justicia.
Los gastos de la Fiesta Nacional del Mate quedaron bajo análisis luego de que el bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos presentara un pedido de acceso a la información pública para conocer cómo se administraron los fondos municipales destinados al evento. La presidenta del espacio, Silvia Campos, explicó a Elonce que recurrieron a esta instancia después de que un pedido de informes presentado anteriormente no obtuviera respuesta.
La solicitud fue presentada el martes de la semana pasada y apunta a obtener documentación oficial sobre las erogaciones, ingresos, contrataciones, subsidios y partidas presupuestarias relacionadas con la última edición de la tradicional celebración.
Campos aclaró que el planteo no estuvo dirigido contra la realización de la Fiesta Nacional del Mate, sino que respondió a la función de control que ejerce la oposición y al derecho de los ciudadanos a conocer el destino de los recursos públicos.
Un pedido anterior no obtuvo respuesta
“Nosotros habíamos hecho un pedido de informes en marzo de este año”, explicó la concejal durante una entrevista con Elonce. Según indicó, esa herramienta legislativa permitía solicitar documentación y explicaciones al Departamento Ejecutivo Municipal.
Sin embargo, sostuvo que transcurrió el plazo establecido sin que el bloque recibiera una contestación. Ante esa situación, decidieron recurrir al mecanismo de acceso a la información pública.
“Como se venció el plazo para que nos dieran respuesta y no obtuvimos ninguna respuesta, ahora acudimos a esta herramienta legal”, explicó Campos.
Qué información solicitaron sobre la Fiesta del Mate
La edil remarcó que el objetivo fue conocer de manera oficial el movimiento económico generado alrededor de la celebración realizada el 6 y 7 de febrero.
Entre los puntos solicitados se encuentran los gastos correspondientes a las contrataciones artísticas, los ingresos obtenidos, eventuales subsidios recibidos y las partidas presupuestarias utilizadas para financiar la organización.
“Nosotros necesitamos saber y queremos saber”, expresó Campos, quien insistió en que los recursos involucrados pertenecen al Municipio y, por lo tanto, consideró necesario conocer cómo fueron administrados.
“Estamos a favor de la fiesta”
La presidenta del bloque opositor buscó diferenciar el reclamo administrativo de cualquier cuestionamiento a la continuidad del evento. “Queremos dejar bien aclarado que no estamos para nada en contra de la Fiesta Nacional del Mate; al contrario, nos parece una fiesta muy querida, muy de Paraná”, manifestó a Elonce.
También destacó la convocatoria alcanzada y el impacto que este tipo de propuestas puede tener para el turismo. No obstante, sostuvo que esas características no excluyen la necesidad de transparentar los números.
“Nos parece importante que el Municipio debe rendir cuentas a los paranaenses de qué pasó con esto, qué caché tuvieron los artistas, como Lali Espósito, si se recibieron subsidios, a qué partidas presupuestarias fueron destinados, qué erogación tuvo, qué inversión hubo, qué ingresos hubo”, enumeró.
El Municipio tendrá un plazo para responder
Campos explicó que el mecanismo de acceso a la información pública se encuentra reglamentado por normativa municipal y cuenta además con respaldo en legislación de otros niveles del Estado.
De acuerdo con lo señalado por la concejal, el Ejecutivo dispone de 15 días hábiles para contestar el requerimiento. En caso de necesitar más tiempo por la complejidad de la documentación solicitada, podría pedir una prórroga por otro período similar.
Si tampoco hubiera una respuesta después de esas instancias, el bloque tendría la posibilidad de recurrir a la Justicia para solicitar que se ordene al Municipio entregar la información.
No cuentan con cifras extraoficiales
Consultada sobre si los concejales manejaban estimaciones propias acerca del costo de la celebración o de las contrataciones realizadas, Campos aseguró que no disponían de números que pudieran presentar como válidos.
“Nosotros nos tenemos que manejar con información oficial. El único que tiene esa información es el Ejecutivo municipal”, remarcó a Elonce.
En ese sentido, señaló que precisamente la falta de documentación oficial motivó el nuevo pedido y evitó adelantar cifras sobre los montos involucrados en la organización.
Reclaman información oficial sobre los fondos
Campos indicó que el bloque mantiene diálogo con integrantes del oficialismo, especialmente dentro del Concejo Deliberante, pero señaló que en este caso necesitan una contestación formal por parte del Departamento Ejecutivo.
“Nosotros sí o sí necesitamos una respuesta oficial, como corresponde, o al pedido de informes o, en este caso, al pedido de acceso a información pública”, afirmó.
Finalmente, la concejal sostuvo que el planteo apunta a garantizar transparencia sobre recursos pertenecientes a los contribuyentes. “La fiesta se hace con fondos de los paranaenses, o sea que es absolutamente necesario que se nos rindan cuentas a los paranaenses de qué se hace con nuestro dinero”, concluyó a Elonce.