Lanzaron “Ganá con tu Club”, una rifa que destinará 60% de su valor a entidades deportivas

REDACCIÓN ELONCE
El programa del IAFAs, “Ganá con tu Club”, permitirá comprar rifas por internet y destinar el 60% del valor directamente a una institución deportiva entrerriana elegida, supo Elonce.
“Ganá con tu Club” fue presentado como una nueva herramienta de financiamiento destinada a clubes e instituciones deportivas de Entre Ríos, mediante una rifa solidaria que permitirá que el 60% del valor de cada número vendido sea destinado directamente a la entidad seleccionada por el comprador.
El lanzamiento se realizó este lunes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) en Paraná con autoridades provinciales, representantes de Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) y de la Lotería de Córdoba, registró Elonce.
La propuesta tomó como antecedente un programa implementado en Córdoba y tendrá inicialmente una modalidad de comercialización digital. Los clubes deberán registrarse previamente y, al momento de adquirir la rifa, cada persona tendrá que seleccionar obligatoriamente la institución a la que desea beneficiar.
El secretario provincial de Deportes, Sebastián Uranga, destacó a Elonce que la iniciativa pretende alcanzar a entidades de toda la provincia y consideró fundamental que la herramienta llegue “hasta el último rincón” de Entre Ríos. Además, remarcó que el programa busca facilitar la generación de recursos para instituciones que enfrentan diferentes necesidades económicas.
“Es una posibilidad directa, absoluta, fácil y simple, que nos va a llenar de satisfacción porque no solamente estamos ante una rifa solidaria, como era en nuestros orígenes, sino que irá directa y rápidamente a la mano de cada uno de los clubes”, fundamentó.
El 60% quedará directamente para los clubes
Por su parte, el presidente de la Lotería de Córdoba, David Urreta, explicó a Elonce que una de las principales características del sistema será que el comprador podrá decidir qué institución recibirá el aporte generado por su participación.
“El que va a comprar un número de rifa elige a qué club quiere que vaya su comisión”, explicó durante la presentación. De esta manera, una persona podrá colaborar con una entidad deportiva independientemente de la localidad entrerriana en la que se encuentre.
“El 60% del valor de la rifa, en el acto, sin ningún tipo de espera, va al club que quiere ayudar”, detalló. El esquema permitirá que las instituciones reciban los recursos directamente, mientras que la organización de los sorteos y los premios estará a cargo de las loterías participantes.
Viajes deportivos entre los premios
Otro aspecto distintivo de “Ganá con tu Club” estará relacionado con los premios. Según adelantaron durante la presentación, se buscará ofrecer experiencias vinculadas principalmente al deporte y no solamente premios económicos.
Entre las propuestas mencionadas se encuentran un viaje para presenciar la Fórmula 1 en Brasil y otro para asistir a un partido oficial de Los Pumas en Inglaterra. Los premios serán aportados por las loterías involucradas en el programa.
La intención, según explicaron a Elonce, será centralizar la organización de los sorteos para evitar que cada club deba afrontar por su cuenta los costos y las dificultades que implica organizar una rifa tradicional.
Cómo podrán participar las instituciones
Para formar parte del programa, los clubes deberán realizar una inscripción previa mediante una plataforma web. Allí tendrán que presentar la documentación que acredite su funcionamiento formal.
Desde la organización, el presidente de IAFAS, Carlos Moyano, indicó que los requisitos serán sencillos y estarán vinculados principalmente con la documentación estatutaria necesaria para acreditar la existencia y regularidad de cada institución.
Una vez habilitado el club dentro del sistema, los compradores podrán seleccionarlo al adquirir su número. Incluso, según explicaron, estará contemplada la posibilidad de elegir una disciplina determinada dentro de una misma institución.
La primera etapa será exclusivamente digital
En una primera instancia, la comercialización de las rifas se realizará exclusivamente a través de internet. Las autoridades adelantaron, sin embargo, que trabajan para incorporar posteriormente a las agencias oficiales de IAFAS como puntos de venta.
“Ahora son web nada más”, confirmó Moyano durante la presentación al ser consultados sobre el mecanismo inicial. Posteriormente se buscará ampliar las alternativas para facilitar la participación desde distintos puntos de Entre Ríos.
Desde IAFAS destacaron además que el sistema no implicará un costo para las instituciones. “Participan de una ganancia directa efectuada al club de manera directa”, señalaron.
Una experiencia tomada de Córdoba
La propuesta entrerriana surgió a partir de la experiencia desarrollada previamente por la Lotería de Córdoba. Sus representantes calificaron como exitosa la implementación en esa provincia y destacaron la articulación entre ambos distritos en el marco de la Región Centro.
Las autoridades entrerrianas explicaron que el proyecto demandó varios meses de trabajo conjunto entre IAFAS, la Secretaría de Deportes y la entidad cordobesa hasta adaptar el mecanismo para su puesta en marcha en la provincia.
El objetivo será masificar la participación para que entidades grandes y pequeñas puedan disponer de una alternativa adicional para obtener recursos destinados al desarrollo de sus actividades.
Expectativa entre los dirigentes deportivos
Dirigentes de diferentes instituciones deportivas participaron de la presentación en el CPC para conocer los detalles del programa y las condiciones de adhesión.
Desde el Club Universitario destacaron la posibilidad de incorporar nuevas herramientas para obtener recursos. “Siempre que sea para mejorar y para el bienestar de nuestros clubes, bienvenido sea”, expresó Leo Acosta.
Otros representantes coincidieron en que la utilidad del programa dependerá de su implementación y alcance. “Si es una herramienta válida para que nosotros podamos llegar a conseguir algunos recursos y que el Estado pueda de esta manera también tener otra herramienta, bienvenido sea”, señalaron.
Con “Ganá con tu Club”, Provincia y IAFAS buscarán establecer un sistema mediante el cual cada comprador pueda colaborar directamente con una institución deportiva entrerriana y, al mismo tiempo, participar por premios vinculados al deporte.