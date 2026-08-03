Wanda Nara respondió a las críticas por sus fotos en bikini y sin filtros

Wanda Nara respondió a las críticas por sus fotos en bikini luego de que comenzaran a circular imágenes de sus vacaciones familiares en Italia. La conductora y empresaria cuestionó los comentarios sobre su apariencia y aseguró que algunas de las fotografías difundidas habían sido alteradas.

Las imágenes fueron publicadas inicialmente por el medio turco Populicc y mostraron a Nara durante una jornada de playa junto a su pareja, Martín Migueles, y sus hijas. El material rápidamente comenzó a replicarse en las redes sociales.

A partir de su difusión, distintos usuarios compararon esas fotografías con las publicaciones que la conductora suele compartir en sus cuentas personales y cuestionaron el supuesto uso de filtros y herramientas de edición.

Las críticas que recibió Wanda Nara

“¿Y la de Instagram? ¿Dónde está?”, escribió una usuaria al comparar las imágenes difundidas desde Turquía con las fotografías publicadas habitualmente por la empresaria.

Otra cuenta señaló: “Esta es la verdad, sin mentiras, Photoshop y filtros. Wanda, nadie te cree”. Los mensajes provocaron una fuerte repercusión y el nombre de la conductora se ubicó entre los temas comentados en la plataforma X.

Frente a la multiplicación de publicaciones sobre su apariencia física, Nara decidió responder directamente desde sus redes sociales y rechazó las acusaciones.

La respuesta de la conductora

“Uno es un video y lo otro es un Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo”, expresó Wanda Nara al contestar las publicaciones que cuestionaban las diferencias entre las imágenes.

De esta manera, la conductora sostuvo que el material utilizado para criticarla había sido modificado y manifestó su rechazo a los comentarios sobre su figura.

No fue la primera oportunidad en la que Nara respondió públicamente por fotografías tomadas durante sus vacaciones. En ocasiones anteriores, imágenes difundidas por medios extranjeros también generaron comparaciones con el contenido publicado en sus propias redes sociales.