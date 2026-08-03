Advierten por el uso del celular en niños: “Hasta los tres años, cero pantalla”

El uso del celular en niños volvió a quedar en el centro del debate a partir de las advertencias de la psicopedagoga Liliana González, quien sostuvo que las pantallas no deberían incorporarse durante los primeros años de vida y planteó la necesidad de establecer límites claros tanto en los hogares como en las escuelas.

En diálogo con Elonce, la especialista consideró que un niño de ocho años no debería contar con un teléfono celular con acceso irrestricto a internet y remarcó la responsabilidad de los adultos frente al avance cada vez más temprano de estos dispositivos.

“Hay padres, pediatras, psicopedagogos y docentes que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para que la información les llegue a los papás y sepan el daño que produce el celular en edades tempranas”, afirmó González.

“Hasta los tres años, cero celular”

La psicopedagoga fue contundente al referirse a los primeros años de vida. “Hasta los tres años, cero celular. Hasta que aparezca el lenguaje, hasta que sean capaces de dibujar”, expresó.

Según explicó a Nunca Es Tarde, entre las situaciones que observa aparecen dificultades vinculadas con el lenguaje, la lectoescritura, el sueño y la capacidad de sostener actividades alejadas de las pantallas.

“Los chicos han dejado de dibujar, están hablando recién a los cuatro años, tienen resistencia a la lectoescritura, se aburren en la escuela, tienen problemas de ansiedad, problemas de sueño y obesidad por falta de movimiento”, enumeró.

El desafío de poner límites

González también se refirió a uno de los argumentos habituales de los niños cuando solicitan un teléfono: que todos sus compañeros ya cuentan con uno.

Frente a esa situación, propuso recuperar espacios de intercambio entre las familias y las instituciones educativas para establecer acuerdos comunes. “Cuando tu hijo viene con el ‘todos tienen menos yo’, le vas a poder decir que todos no. Hay padres que piensan como nosotros y los estamos cuidando”, señaló.

En ese sentido, se manifestó a favor de realizar talleres periódicos con padres en las escuelas para debatir el uso de la tecnología y establecer pautas compartidas.

Qué hacer con los celulares en las aulas

La especialista también analizó la utilización de los teléfonos como herramientas educativas. Si bien reconoció las posibilidades que brinda la tecnología, consideró que todavía existen dificultades para incorporarla adecuadamente en las clases.

“El celular en el bolsillo de la campera o en la mochila es un distractor. Los chicos lo sacan y chatean con sus amigos mientras el docente está dando Matemática, Historia o Biología”, sostuvo.

Por ese motivo, consideró que actualmente una alternativa podría ser contar con espacios donde los estudiantes dejen sus teléfonos durante las clases y los recuperen al finalizar la jornada. Además, fue especialmente crítica sobre su utilización durante los recreos. “El recreo es el momento de hablar, compartir, encontrarse, hacerse amigos y comunicarse”, expresó.

Tecnología sí, pero con educación

González aclaró que su planteo no implica eliminar la tecnología de la educación. Por el contrario, sostuvo que las escuelas deberían disponer de aulas tecnológicas equipadas para que todos los estudiantes puedan acceder en igualdad de condiciones.

“Tiene que haber tecnología en la escuela. La tienen que saber usar, tienen que saber distinguir la fuente verdadera de la falsa y tienen que usar bien la inteligencia artificial, no para copiar resúmenes”, explicó.

Para la especialista, esas herramientas deberían utilizarse con acompañamiento docente y dentro de actividades planificadas, en lugar de quedar permanentemente disponibles en el bolsillo de cada estudiante.

Advierten por el uso del celular en niños: “Hasta los tres años, cero pantalla”

El papel de los adultos

Otro de los aspectos destacados fue el ejemplo que brindan padres y otros adultos. González advirtió que muchas veces son los propios mayores quienes permanecen constantemente conectados a sus teléfonos.

“Los adultos estamos con el celular pegado a la mano, almorzamos y cenamos con el celular. No les estamos dando ningún ejemplo a los chicos de que uno puede dejar el celular y agarrar un libro”, reflexionó.

Por ello, planteó avanzar hacia una “educación digital crítica e integral” que involucre a toda la familia y permita recuperar momentos de intercambio mediante la palabra, el juego, la lectura y las actividades al aire libre.

“Necesitamos un Estado que regule, como en otros países, porque si el Estado dice no, es mucho más fácil para el docente. Y el tema es cuando queda todo en la nebulosa y queda criterio de cada docente, que estarán perdidos”, indicó al tiempo que remarcó: “Me parece que el celular en el aula no se podría usar como herramienta didáctica, todavía”.

Riesgos y necesidad de prevención

Durante la entrevista con Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce, González mencionó además problemáticas como el bullying digital, el grooming y las apuestas online, y consideró necesario brindar información tanto a los jóvenes como a sus familias.

“Necesitamos ciudadanos críticos, inteligentes, reflexivos y para eso hay que salir un poco de la pantalla y enfrentarse con el silencio, con la pausa”, remarcó al bregar por “ llegar a un punto de equilibrio”.

La psicopedagoga remarcó que no se trata de rechazar los avances tecnológicos, sino de encontrar un equilibrio que permita aprovechar sus beneficios sin desplazar otras experiencias fundamentales durante la infancia.

“Tenemos que lograr que los momentos de intercambio humano, con la mirada y la palabra, se multipliquen”, concluyó.

La especialista llegará a Paraná el próximo 25 de septiembre para brindar una charla en el Centro Provincial de Convenciones, donde profundizará sobre estas problemáticas vinculadas con la educación, las infancias y el uso de la tecnología.