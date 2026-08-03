Coty Romero anunció que se someterá a una cirugía estética: qué cambio decidió realizarse

Coty Romero anunció que se someterá a una cirugía estética para aumentar el tamaño de su busto. La influencer compartió imágenes de la consulta médica y reveló que llevaba aproximadamente dos años evaluando la posibilidad de realizarse la intervención.

“Acompáñenme a mi turno para elegir unas lolas”, expresó al comienzo del video publicado en sus redes sociales. Mientras esperaba el vehículo que la llevaría hasta la clínica, reconoció que estaba ansiosa por conocer las alternativas disponibles.

“Estoy pensando cómo va a ser la silicona que me voy a poner. ¡Qué emoción!”, manifestó la correntina, quien adelantó que documentará las diferentes etapas del procedimiento para sus seguidores.

Mostró cómo fue la elección de las prótesis

Una vez en el consultorio, Coty Romero examinó diferentes modelos de implantes mamarios y recibió información sobre sus características. Según explicó, el profesional le detalló las diferencias de tamaño, forma y colocación antes de tomar una decisión.

“Acá me van a ver inspeccionando las distintas siliconas que había porque yo todo lo tengo que tocar”, comentó. También admitió que desconocía los aspectos técnicos de la operación y que necesitaba asesoramiento para seleccionar la alternativa adecuada.

La influencer señaló que probarse los distintos tamaños fue una instancia importante dentro de la consulta. Además, aseguró que se sintió acompañada durante la elección y que recibió explicaciones sobre las técnicas que podrían utilizarse.

Una decisión que analiza desde hace dos años

Aunque recién ahora confirmó la operación, Coty Romero contó que había realizado una primera consulta hace dos años. En ese momento decidió postergar el procedimiento porque todavía no estaba completamente convencida.

“Hace dos años ya lo había visitado con la intención de operarme, pero no estaba completamente decidida como ahora”, explicó. Fiel a su estilo, bromeó sobre el resultado que espera obtener y aseguró que actualmente está “100%” segura de avanzar.

Romero no informó todavía la fecha en la que ingresará al quirófano ni cuánto tiempo demandará su recuperación. Sin embargo, anticipó que continuará mostrando los preparativos y su evolución posterior a través de las redes sociales.

“El proceso lo estoy disfrutando, a diferencia de lo que pensé que podía ser”, concluyó la exparticipante de Gran Hermano al referirse a esta nueva etapa.