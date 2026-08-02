Zaira Nara generó debate tras compartir un topless en sus vacaciones en Formentera

Zaira Nara generó repercusión entre sus seguidores luego de compartir una serie de imágenes de sus vacaciones en España, donde se mostró disfrutando del verano europeo y protagonizó un debate por una foto en topless desde una playa de Formentera.

La modelo eligió como portada de su publicación una imagen en la que aparece de espaldas, sin la parte superior de la bikini, mientras disfrutaba del paisaje mediterráneo. La postal rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios.

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Una usuaria decidió cuestionar la elección de la imagen con una frase irónica: “¿Alguna vez vestida?”. La respuesta de Zaira fue breve y contundente: “La verdad hacía un poco de calor para vestirme”.

La respuesta de la modelo dividió opiniones

El intercambio generó una ola de comentarios entre quienes respaldaron la actitud de la conductora y quienes debatieron sobre la exposición de las figuras públicas en redes sociales.

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Muchos seguidores defendieron la decisión de Zaira y destacaron que se encontraba en un contexto de playa y vacaciones. Entre los mensajes de apoyo aparecieron frases como “si está en la playa no hace falta vestirse” y elogios hacia su estilo de vida.

La propia reacción de la modelo, tomada con naturalidad y sin entrar en una discusión extensa, fue uno de los aspectos que más llamó la atención de sus seguidores.

Vacaciones familiares y descanso en España

Durante su estadía en Europa, Zaira Nara compartió distintos momentos junto a sus hijos, Malaika y Vigo, con quienes realizó paseos en barco, actividades acuáticas y jornadas de playa.

Las imágenes mostraron una faceta más familiar de sus vacaciones, con juegos en el mar, recorridos por la costa y momentos de descanso lejos de la exposición mediática habitual.

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La modelo también publicó una videollamada con Isa, una de las hijas de Wanda Nara, destacando el vínculo entre los niños pese a la distancia.

Formentera e Ibiza, los destinos elegidos por Zaira

Aunque algunas publicaciones hicieron referencia a Ibiza, la imagen que disparó el debate fue tomada durante su recorrido por las playas del Mediterráneo español.

Con paisajes paradisíacos, aguas cristalinas y días de sol, Zaira aprovechó su viaje para combinar momentos de relax, actividades familiares y publicaciones que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.