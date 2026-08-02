Rodolfo Arruabarrena, crítico tras el empate de Boca: “Se repiten errores”

Rodolfo Arruabarrena volvió a mostrarse crítico con el rendimiento de Boca después del empate 2-2 frente a Newell’s en Rosario. El entrenador apuntó contra los errores defensivos que le permitieron al conjunto local convertir dos goles durante los primeros 13 minutos del segundo tiempo.

“Es difícil cuando se repiten errores tontos que nos cuestan muy caros”, expresó el Vasco durante la conferencia de prensa. Boca había cerrado el primer tiempo en ventaja gracias al gol de Santiago Ascacíbar, pero Matías Cóccaro y Luca Regiardo dieron vuelta el resultado rápidamente.

“El partido estaba controlado. Sabíamos que Newell’s de local exige más y nos costaron esos 15 minutos de distracciones”, agregó el técnico, quien lamentó especialmente que uno de los goles volviera a originarse después de un lateral, como había sucedido ante O’Higgins en Chile.

“Veo errores individuales, no tácticos”

Rodolfo Arruabarrena insistió en que los problemas no estuvieron relacionados con el planteo utilizado en Rosario. “Veo errores individuales, no tácticos”, sostuvo al analizar la ráfaga que dejó al Xeneize en desventaja.

El entrenador también reconoció que la seguidilla de encuentros reduce las posibilidades de corregir las fallas. “Sabía dónde venía y con lo que me iba a encontrar. No tenemos tiempo de trabajar y los ejercicios serán más de calidad que cantidad”, explicó.

🗣️" TUVIMOS 15 MINUTOS DE DISTRACCIÓN QUE NOS COSTARON CARO. OTRA VEZ COMETIMOS ERRORES TONTOS" Vasco Arruabarrena en conferencia de prensa 🎙️( auspicia @marmoleria_rocamora ) pic.twitter.com/pKJieOnnRt — Luis Fregossi (@LuisFregossi) August 2, 2026

En ese sentido, lanzó otra frase contundente sobre su tarea: “Hoy soy un seleccionador, no un entrenador. Solo elijo a los jugadores para el partido siguiente. Es lo que hay, no tengo por qué esconderlo”.

Arruabarrena valoró la reacción de Boca

Más allá de las críticas, el Vasco destacó algunos pasajes del equipo, especialmente el primer tiempo y la reacción que terminó con el empate de Alan Velasco. “Me gustó el equipo en bastantes ratos del partido. Tuvimos situaciones y la ventaja en el primer tiempo”, señaló.

“Hubo una reacción y eso es positivo. Veo a los jugadores con ganas y trabajando, pero esos 15 minutos te pegan un palito. Me quedo con la reacción que tuvimos”, completó Rodolfo Arruabarrena.

Boca volverá a jugar este miércoles ante Estudiantes. Aunque será local, el encuentro se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó debido al estado del campo de juego de La Bombonera.

“Se levantó mucho el césped ante O’Higgins y había riesgo de lesiones. Ahora vamos a Huracán, que tiene bien el campo”, explicó el entrenador. Boca afrontará diez partidos durante agosto entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana, una agenda que reducirá todavía más sus tiempos de recuperación y entrenamiento.