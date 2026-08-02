Vacaciones de invierno: viajaron 4,6 millones de turistas y el impacto económico superó los $2,1 billones

Las vacaciones de invierno finalizaron con un balance positivo para el turismo argentino: 4,6 millones de personas viajaron por el país durante el receso, lo que representó un crecimiento del 5,9% respecto al mismo período de 2025.

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el movimiento turístico generó un impacto económico de $2,12 billones, equivalente a unos 1.412 millones de dólares.

Además, al comparar los valores ajustados por inflación, la actividad registró un crecimiento real del 2,5% interanual, aunque todavía quedó lejos del récord alcanzado en 2023.

La nieve fue la gran protagonista de la temporada

Los destinos de montaña fueron los principales ganadores durante estas dos semanas de descanso. Las intensas nevadas registradas durante la segunda mitad de julio impulsaron la llegada de turistas a los principales centros invernales.

Bariloche volvió a ubicarse entre los destinos más elegidos, con niveles de ocupación cercanos al 85%, seguido por ciudades como Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe.

También tuvieron una buena performance provincias como Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca, favorecidas por propuestas culturales, gastronómicas y deportivas.

El consumo fue más moderado pese al aumento de viajeros

El informe de CAME señaló que los turistas permanecieron en promedio cuatro días en cada destino, por encima de las 3,9 jornadas registradas el año pasado.

El gasto diario promedio alcanzó los $115.115 por persona, aunque medido en términos reales fue un 5,6% menor al de 2025, lo que refleja un comportamiento más cuidadoso por parte de los viajeros debido a la situación económica.

La entidad también destacó que la cantidad de turistas continúa por debajo del máximo registrado en 2023, con una diferencia del 16,9% respecto a aquel año récord.

El Mundial y el turismo internacional marcaron la temporada

La coincidencia con el Mundial de Fútbol 2026 modificó los hábitos de viaje de muchos argentinos, ya que una parte de la demanda se trasladó al exterior para acompañar a la Selección.

Sin embargo, la llegada de unos 400.000 turistas extranjeros ayudó a compensar esa menor circulación interna. Durante el primer semestre del año ingresaron al país 3,1 millones de visitantes internacionales, uno de los registros más altos de los últimos años.

Los turistas brasileños tuvieron una fuerte presencia en los destinos de nieve, especialmente en Bariloche y Ushuaia.

Algunos destinos sufrieron una temporada más difícil

Mientras las zonas cordilleranas tuvieron buenos resultados, la Costa Atlántica y varios destinos bonaerenses atravesaron una de las temporadas invernales más débiles de los últimos años.

La menor capacidad de gasto, la preferencia por escapadas cortas y la influencia del Mundial redujeron la demanda en algunas localidades.

Entre los destinos más buscados por los argentinos se destacaron Mendoza, Bariloche, Buenos Aires, Puerto Iguazú, Salta y Ushuaia, con una tendencia creciente hacia experiencias gastronómicas, enoturismo y actividades vinculadas a la naturaleza.