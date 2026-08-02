La venta de motos 0 km superó las 500.000 unidades en los primeros siete meses de 2026

La venta de motos 0 km mantuvo su crecimiento durante julio, cuando se patentaron 71.217 unidades en la Argentina. La cifra representó un aumento interanual del 30,4%, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Durante el mismo mes de 2025 se habían registrado 54.600 unidades. Esto significa que en julio de este año se comercializaron 16.617 motovehículos más que en igual período anterior.

El mercado también avanzó respecto de junio de 2026, cuando se patentaron 68.850 unidades. La diferencia fue de 2.367 vehículos y determinó una mejora mensual del 3,4%.

Más de 500.000 motos patentadas durante 2026

Entre enero y julio se registraron 511.986 motos 0 km en todo el país. El volumen acumulado fue un 41,9% superior al alcanzado durante los primeros siete meses de 2025, cuando se habían patentado 360.709 unidades.

Honda continuó encabezando el mercado durante julio, con 15.209 unidades. El segundo puesto fue para Gilera, que alcanzó los 8.590 patentamientos, mientras que Motomel completó el podio con 8.186.

Keller, que había ocupado el segundo lugar durante junio, retrocedió hasta la cuarta posición con 7.341 unidades. Corven permaneció dentro de las cinco marcas con mayor cantidad de registros, mientras que Zanella volvió a quedar fuera de los primeros puestos.

Las motos más elegidas durante julio

Entre los modelos, la Honda Wave 110S recuperó el liderazgo con 8.300 unidades patentadas. En el segundo lugar apareció la Keller KN 110-8, con 6.288, seguida por la Gilera Smash, con 6.251.

La Motomel B110 quedó cuarta con 4.763 registros, mientras que la Corven Energy 110 completó los cinco primeros lugares con 3.901 unidades. De esta manera, los modelos de 110 centímetros cúbicos volvieron a dominar las preferencias.

Más atrás se ubicaron la Mondial LD 110 MAX, con 2.957 unidades; la Zanella ZB 110, con 1.510; la Motomel S2 150, con 1.478; la Honda GLH 150, con 1.444; y la Honda XR150L, con 1.169 patentamientos.