Cronograma de pagos para estatales de Entre Ríos: se retoma este martes

El cronograma de pagos para estatales de Entre Ríos continuará este martes con quienes cobran entre $980.001 y $1.280.000. El esquema finalizará el próximo lunes.
El cronograma de pagos para estatales de Entre Ríos se retomará este martes 4 de agosto con la acreditación de los haberes correspondientes a julio para quienes perciban entre $980.001 y $1.280.000.
El esquema dispuesto por el Gobierno provincial comenzó el sábado 1 de agosto, cuando quedaron disponibles los salarios de hasta $980.000, cuya fecha formal de pago correspondía al lunes 3.
Según informó el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, las acreditaciones continuarán durante toda la semana de acuerdo con los montos de los haberes de trabajadores activos y pasivos de la administración pública.
Cómo sigue el cronograma
El miércoles 5 cobrarán quienes perciban entre $1.280.001 y $1.470.000, mientras que el jueves 6 será el turno de los salarios comprendidos entre $1.470.001 y $1.780.000.
El viernes 7 se abonarán los haberes desde $1.780.001 hasta $2.380.000.
Finalmente, quienes perciban más de $2.380.001 tendrán como fecha de pago el lunes 10 de agosto. No obstante, el Gobierno provincial informó que esos fondos estarán acreditados desde el sábado 8.