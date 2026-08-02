 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Haberes correspondientes a julio

Cronograma de pagos para estatales de Entre Ríos: se retoma este martes

El cronograma de pagos para estatales de Entre Ríos continuará este martes con quienes cobran entre $980.001 y $1.280.000. El esquema finalizará el próximo lunes.

2 de Agosto de 2026
(Imagen Ilustrativa).
(Imagen Ilustrativa). Foto: (Archivo).

El cronograma de pagos para estatales de Entre Ríos continuará este martes con quienes cobran entre $980.001 y $1.280.000. El esquema finalizará el próximo lunes.

El cronograma de pagos para estatales de Entre Ríos se retomará este martes 4 de agosto con la acreditación de los haberes correspondientes a julio para quienes perciban entre $980.001 y $1.280.000.

 

El esquema dispuesto por el Gobierno provincial comenzó el sábado 1 de agosto, cuando quedaron disponibles los salarios de hasta $980.000, cuya fecha formal de pago correspondía al lunes 3.

 

Según informó el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, las acreditaciones continuarán durante toda la semana de acuerdo con los montos de los haberes de trabajadores activos y pasivos de la administración pública.

Cómo sigue el cronograma

 

El miércoles 5 cobrarán quienes perciban entre $1.280.001 y $1.470.000, mientras que el jueves 6 será el turno de los salarios comprendidos entre $1.470.001 y $1.780.000.

 

El viernes 7 se abonarán los haberes desde $1.780.001 hasta $2.380.000.

 

Finalmente, quienes perciban más de $2.380.001 tendrán como fecha de pago el lunes 10 de agosto. No obstante, el Gobierno provincial informó que esos fondos estarán acreditados desde el sábado 8.

Temas:

cronograma de pagos Entre Ríos Haberes
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso