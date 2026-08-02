Sueldo de cajeros de supermercado en agosto: cuánto cobrarán tras la paritaria de Comercio

El sueldo de cajeros de supermercado en agosto rondaría entre $1,27 y $1,28 millones, según la categoría. La paritaria de Comercio acordó un aumento del 5,7%, un bono de $50.000 y mantuvo una suma fija de $120.000.
El sueldo de cajeros de supermercado en agosto de 2026 rondaría entre $1,27 millones y $1,28 millones, según la categoría, tras el nuevo acuerdo alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) con las cámaras empresarias. La paritaria estableció un incremento acumulado del 5,7% para el trimestre julio-septiembre, además de un bono extraordinario.
El entendimiento fue firmado por FAECYS junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA). El convenio todavía aguarda la homologación de la Secretaría de Trabajo para su aplicación formal.
El aumento será distribuido en tres tramos iguales del 1,9%, correspondientes a julio, agosto y septiembre. Además, los trabajadores recibirán un bono extraordinario de $50.000 dividido en dos pagos de $25.000, uno correspondiente a julio y otro a agosto.
Cuánto cobrará un cajero de supermercado en agosto
Aunque todavía no fue publicada la escala salarial definitiva por categorías, un relevamiento de iProfesional permitió estimar los ingresos correspondientes a los cajeros que trabajan en supermercados y otras grandes cadenas comerciales.
Según esos cálculos, un cajero categoría A alcanzaría un ingreso de $1.273.389, mientras que para la categoría B el monto estimado sería de $1.279.120. En tanto, quienes se encuentran dentro de la categoría C percibirían alrededor de $1.286.486.
Los valores podrían modificarse una vez que la Secretaría de Trabajo homologue el acuerdo y se conozcan oficialmente las escalas. A esas cifras también deberán incorporarse, cuando correspondan, conceptos adicionales como antigüedad y presentismo, entre otros ítems establecidos por convenio.
Sigue vigente una suma fija de $120.000
Otro componente relevante de los ingresos será la continuidad de la suma fija de $120.000 establecida durante la negociación salarial anterior. Desde el sector sindical aclararon que ese monto continuará abonándose durante todo el período de vigencia del nuevo entendimiento.
A ello se agregará durante agosto la segunda cuota de $25.000 del bono extraordinario de $50.000. El adicional fue establecido para los trabajadores comprendidos en todas las categorías alcanzadas por el convenio colectivo de Comercio.
El acuerdo tendrá vigencia desde el 1º de julio e incluye además una cláusula de revisión. Este mecanismo permitirá reabrir las conversaciones si la evolución de la inflación supera el incremento de los salarios y produce una pérdida significativa del poder adquisitivo.
La paritaria volverá a revisarse en octubre
FAECYS y las cámaras empresariales acordaron reunirse nuevamente durante octubre para evaluar la evolución de las principales variables económicas. En ese encuentro determinarán si resulta necesario establecer una nueva recomposición para el último trimestre del año.
La revisión estará comprendida dentro de la paritaria 2026-2027 y permitirá analizar especialmente la relación entre salarios e inflación. El objetivo será definir si los incrementos acordados hasta septiembre resultaron suficientes para sostener el poder adquisitivo.
Las partes también aclararon que el entendimiento no será vinculante para los acuerdos salariales que puedan celebrarse en Río Grande, Tierra del Fuego. Una vez homologadas, las sumas acordadas pasarán a constituir el salario mínimo convencional dentro del ámbito correspondiente.
Sobre el nuevo acuerdo
El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, sostuvo que la negociación se produjo en un escenario complejo para la actividad comercial y destacó el diálogo entre las representaciones sindicales y empresariales.
“Este acuerdo refleja la voluntad de las partes de sostener un diálogo responsable y constructivo para alcanzar consensos, aun en un contexto económico complejo que afecta a toda la actividad comercial”, afirmó. Además, consideró que “la negociación colectiva sigue siendo la herramienta más valiosa para encontrar soluciones equilibradas”.
El dirigente mercantil remarcó que durante las conversaciones también se tuvo en cuenta la situación de las empresas, especialmente de los establecimientos pequeños y medianos afectados por el menor nivel de consumo y la presión sobre los márgenes de rentabilidad.
El escenario del comercio y las próximas elecciones
“Somos conscientes de las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía, particularmente el comercio, donde muchas pymes y comercios de cercanía enfrentan un escenario muy complejo”, sostuvo Cavalieri.
Según indicó, el objetivo del acuerdo fue contribuir a “preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad a la actividad durante los próximos meses”.
La negociación se conoció además en la previa de las elecciones sindicales previstas para el próximo 3 de septiembre, en las que Cavalieri buscará un nuevo mandato, publicó Iprofesional. Mientras tanto, trabajadores y empresas esperan la homologación del convenio y la publicación de las escalas definitivas para conocer con precisión los haberes correspondientes a agosto.