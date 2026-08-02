No pagaba la cuota de su hija: lo desafiliaron del club y le prohibieron jugar al fútbol

La Justicia de Río Negro prohibió jugar al fútbol a un hombre que incumplía reiteradamente con el pago de la cuota alimentaria de su hija. La medida permanecerá vigente hasta que regularice la deuda o exista una nueva resolución judicial.

La decisión fue tomada por el Juzgado de Familia de El Bolsón después de una presentación realizada por la madre de la niña. La mujer informó que el incumplimiento continuaba pese a las diferentes acciones judiciales impulsadas para conseguir el pago.

El fallo ordenó la desafiliación del demandado del club al que concurría y le impidió participar de partidos, entrenamientos y cualquier otra actividad organizada por la institución.

Las medidas anteriores no habían dado resultado

Antes de restringir su actividad deportiva, la Justicia ya había dispuesto la inscripción del hombre en el Registro de Deudores Alimentarios y el embargo de sus bienes. También existía una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Como esas herramientas no consiguieron regularizar el pago de la cuota alimentaria, la jueza avanzó con nuevas restricciones. Tanto el club como la asociación deportiva correspondiente deberán ser notificados para garantizar su cumplimiento inmediato.

La magistrada también ordenó a las municipalidades de El Bolsón, Lago Puelo y El Hoyo que inhabiliten la licencia de conducir del demandado y eviten su renovación mientras se mantenga la deuda.

Buscarán fondos en billeteras virtuales

La resolución incluyó el envío de pedidos de información a Mercado Pago, Ualá y Tarjeta Naranja para determinar si el hombre posee cuentas activas. Si se encuentran fondos, deberán ser inmovilizados mediante un embargo preventivo.

En los fundamentos, la jueza aclaró que las restricciones no tienen como finalidad castigar al demandado, sino conseguir el cumplimiento efectivo de una sentencia que reconoce el derecho de la niña a recibir asistencia.

También sostuvo que el incumplimiento de la cuota alimentaria vulnera derechos fundamentales de niños y adolescentes. Además, consideró que constituye una forma de violencia económica contra la madre, porque la obliga a afrontar por sí sola los gastos y responsabilidades materiales de la crianza.

La prohibición para participar de actividades futbolísticas seguirá vigente hasta que el hombre regularice su situación o el juzgado disponga su levantamiento.