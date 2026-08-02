Un muerto y tres heridos en un choque entre un auto y un colectivo en Mendoza

Un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas este domingo por la mañana tras el choque entre un automóvil y un colectivo de turismo en el Acceso Sur de Godoy Cruz, en el Gran Mendoza.

El accidente ocurrió poco antes de las 7.35, a la altura de Rodríguez Peña. Según las primeras actuaciones, un Volkswagen Bora circulaba de norte a sur cuando impactó desde atrás contra la unidad de transporte.

El colectivo trasladaba turistas y se dirigía hacia la zona de Alta Montaña. Como consecuencia de la colisión, el vehículo de menor porte quedó completamente destruido y su conductor murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Dos ocupantes del automóvil fueron hospitalizados

En el Volkswagen Bora también viajaban otras dos personas, que sufrieron heridas de consideración. Una joven de 20 años presentó politraumatismos y fue trasladada al Hospital Lagomaggiore.

El otro acompañante estaba inconsciente cuando llegó el personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Luego de recibir las primeras atenciones en el lugar, fue derivado al Hospital Central para recibir asistencia de mayor complejidad.

Dentro del colectivo también resultó afectada una pasajera, quien manifestó dolor en la zona cervical como consecuencia del impacto. Fue atendida en el lugar y los profesionales determinaron que no necesitaba ser trasladada ni permanecer internada.

Investigan cómo ocurrió el accidente

El aviso sobre el choque ingresó al 911 minutos antes de las 7.35. Al llegar, los servicios de emergencia encontraron que el automóvil había impactado directamente contra la parte trasera de la unidad turística.

Mientras se realizaba la asistencia de los heridos, personal de la Policía Vial organizó el tránsito en el Acceso Sur. Posteriormente comenzaron las pericias sobre la calzada y los vehículos involucrados.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal correspondiente. Las actuaciones buscarán determinar por qué el automóvil chocó desde atrás contra el colectivo y establecer las eventuales responsabilidades derivadas del hecho.