Newell´s y Boca igualaron 2 a 2 en Rosario por la tercera fecha del Clausura

En el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Newell´s y Boca igualaron 2 a 2 por la tercera fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. La visita había pegado primer de la mano de Ascacibar, pero antes de los 15 del segundo tiempo, el local pudo remontar, pero luego Velazco pudo volver a igualar.

En el primer tiempo, el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena mostró mayor claridad desde el comienzo, generó las situaciones más peligrosas y encontró la apertura del marcador a los 29 minutos, cuando Santiago Ascacíbar conectó de cabeza un centro de Sebastián Villa.

El Xeneize también tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, especialmente mediante Miguel Merentiel, quien exigió a Josué Reinatti y luego estrelló un cabezazo en el travesaño. Newell’s, en cambio, tuvo dificultades para progresar con la pelota y sufrió varias imprecisiones, aunque logró sostenerse en partido y llegó al entretiempo con una desventaja mínima.

En un inicio de segundo tiempo muy parejo, Matías Coccaro encontró una pelota en el centro del área, se dio vuelta con facilidad e igualó las acciones a los casi 5 minutos.

Minutos más tarde, tras una gran jugada ofensiva Luca Regiardo puso el 2 a 1 a favor del dueño de casa.

Antes de los 40 minutos, tras un gran desborde de Flores por la derecha, Aranda habilitó a Velasco que de zurda pudo igualar el partido.

39 minutos ST: Giménez estuvo cerca de cabeza

Milton Giménez tuvo una oportunidad muy clara dentro del área, pero no consiguió impactar la pelota con precisión. Boca buscó aprovechar el impulso que le dio el empate convertido por Alan Velasco.

38 minutos ST: Cambio en Newell’s

Lucas Gómez, uno de los refuerzos de la Lepra, ingresó en reemplazo de David Sotelo.

35 minutos ST: ¡Gol de Boca!

El Xeneize igualó el partido con un contraataque rápido y efectivo. Tomás Aranda habilitó de gran manera a Alan Velasco, quien definió para establecer el 2-2 en Rosario.

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34 minutos ST: Velasco, amonestado en Boca

Alan Velasco recibió la tarjeta amarilla. Desde el banco de suplentes, el Vasco Arruabarrena mostró su malestar por el rendimiento del equipo durante el complemento.

29 minutos ST: Doble cambio en Boca

Alan Velasco y Leandro Lozano entraron en lugar de Sebastián Villa y Dylan Gorosito.

25 minutos ST: Boca recuperó el control de la pelota

Después de varios minutos en los que fue superado por Newell’s, el Xeneize volvió a manejar la posesión ante un conjunto local que comenzó a proteger la ventaja.

22 minutos ST: Amarilla para Paredes y cambio en Newell’s

Leandro Paredes fue amonestado luego de pegarle un pelotazo a Facundo Guch, una acción que generó el reclamo de los futbolistas de la Lepra. Además, Ignacio Ramírez reemplazó a Matías Cóccaro.

17 minutos ST: Primer cambio en Boca

Milton Giménez regresó a la competencia después de superar una lesión e ingresó en reemplazo de Miguel Merentiel.

15 minutos ST: Boca reaccionó con Villa

Después de un comienzo complicado en el complemento, Sebastián Villa encontró espacio dentro del área y sacó un remate que pasó cerca de uno de los postes.

13 minutos ST: ¡Gol de Newell’s!

La Lepra concretó la remontada luego de una gran acción colectiva. Luca Regiardo recibió sin marca en la puerta del área y definió para poner el 2-1. Los jugadores de Boca reclamaron una infracción en el inicio de la jugada.

GOLAZO DE NEWELL'S QUE SE LO DA VUELTA A BOCA Regiardo metió el 2-1 para dar vuelta el partido frente a Boca Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/jnffxE1whS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 2, 2026

11 minutos ST: Newell’s domina en Rosario

El conjunto local se adueñó del partido durante el segundo tiempo y comenzó a encerrar a Boca cerca de su propia área. El Xeneize perdió el control que había mostrado durante la primera etapa.

7 minutos ST: Newell’s volvió a quedar cerca

Facundo Guch protagonizó una buena acción individual y remató con potencia desde fuera del área. La pelota pasó muy cerca del palo.

4 minutos ST: ¡Gol de Newell’s!

La Lepra comenzó el complemento con una actitud diferente y alcanzó rápidamente el empate. Tras una acción iniciada con un lateral, Matías Cóccaro controló dentro del área y definió con precisión para establecer el 1-1.

GOL DE CÓCCARO PARA EL EMPATE DE NEWELL'S El delantero recibió la pelota dentro del área y, tras un buen amague, el remate se metió en el ángulo derecho de Montero. Todo está 1-1 entre la Lepra y Boca.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/8NnJi0ct6y — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 2, 2026

1 minuto ST: Primer aviso de Newell’s

Matías Cóccaro recibió luego de un lateral y envió un centro bajo hacia el área chica, pero Lautaro Ríos no consiguió conectar la pelota.

Comenzó el segundo tiempo

Boca y Newell’s ya disputan el complemento en Rosario.

Final del primer tiempo

Boca vence 1-0 a Newell’s en Rosario por la tercera fecha del Torneo Clausura.

45 minutos: Amarilla para Ayrton Costa y dos de adición

El defensor de Boca interceptó con la mano un centro enviado por Franco Escobar y Andrés Merlos lo amonestó. El árbitro agregó dos minutos al primer tiempo.

42 minutos: Primera amonestación del partido

Lautaro Giannetti recibió la tarjeta amarilla luego de cometer una infracción sobre Leandro Paredes.

29 minutos: ¡Gol de Boca!

Santiago Ascacíbar abrió el marcador para el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena. El mediocampista se impuso de cabeza dentro del área tras un centro preciso de Sebastián Villa y puso el 1-0 ante Newell’s.

¡Arriba el Xeneize en Rosario! Ascacibar ganó de cabeza y anotó el 1 a 0 de @BocaJrsOficial ante Newell’s. pic.twitter.com/h607N8cywO — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 2, 2026

24 minutos: Boca volvió a acercarse

Sebastián Villa encabezó un rápido contragolpe y terminó la jugada con un remate que Josué Reinatti pudo controlar sin mayores inconvenientes.

19 minutos: Nuevo aviso del Xeneize

Leonel Flores envió la pelota al área chica desde el sector derecho. Miguel Merentiel intentó desviarla con el cuerpo, pero no consiguió impactarla con precisión y el balón pasó cerca del palo izquierdo.

17 minutos: ¡El travesaño salvó a Newell’s!

Boca volvió a lastimar por la banda derecha. Flores lanzó un centro preciso y Merentiel ganó en el juego aéreo, pero su cabezazo se estrelló contra el travesaño.

12 minutos: Newell’s sufre sus imprecisiones

Boca no logra recuperar con facilidad en campo contrario, aunque la Lepra tampoco puede aprovechar la posesión. Los errores en los pases y las reiteradas interrupciones le quitaron continuidad al encuentro.

7 minutos: Boca encuentra espacios con sus asociaciones

El Xeneize comenzó a superar el bloque defensivo de Newell’s mediante buenas combinaciones, aunque todavía no consiguió transformar esas aproximaciones en ocasiones claras, más allá de la llegada protagonizada por Merentiel.

2 minutos: Primera llegada peligrosa de Boca

Dylan Gorosito avanzó por la derecha y lanzó un centro bajo que encontró a Miguel Merentiel. El delantero alcanzó a rematar, pero Josué Reinatti respondió con una destacada atajada con la pierna.

¿Cómo llega Boca?

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega a Rosario después de una exigente serie ante O’Higgins. El jueves perdió 1-0 durante los 90 minutos, pero se impuso por penales y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En el torneo local, Boca todavía no pudo sumar. En su debut sufrió una dura goleada por 3-0 ante Deportivo Riestra, mientras que el encuentro correspondiente a la segunda fecha frente a Estudiantes fue postergado por su participación internacional.

Formaciones

Newell’s: Josué Reinatti; Franco Escobar; Nicolás Goitea; Lautaro Giannetti; Jerónimo Russo; David Sotelo; Luca Regiardo; Walter Mazzantti; Facundo Guch; Lautaro Ríos y Matías Cóccaro.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Lautaro Di Lollo; Ayrton Costa; Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar; Leandro Paredes; Leonel Flores; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Ángel Merentiel.