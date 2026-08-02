Moho en la goma de la heladera: cómo eliminarlo y prevenir su reaparición

Los puntos negros que aparecen en la goma de la heladera suelen estar relacionados con la acumulación de humedad, restos de alimentos y suciedad. La junta posee numerosos pliegues y permanece expuesta a la condensación, lo que puede favorecer la formación de moho.

Las manchas también podrían corresponder a residuos dejados por insectos, aunque su sola presencia no permite confirmar una infestación. Si aparecen nuevamente después de la limpieza o se encuentran cucarachas y rastros similares en otros sectores, será necesario revisar la cocina y considerar la intervención de un servicio de control de plagas.

Además de afectar la higiene y generar malos olores, el deterioro de la goma puede impedir que la puerta cierre correctamente. Si el aire frío escapa, la heladera necesitará trabajar durante más tiempo para conservar la temperatura interior.

Cómo limpiar la goma de la heladera

Antes de comenzar una limpieza profunda, se recomienda desconectar el electrodoméstico, retirar los alimentos cercanos y utilizar guantes. Para las manchas habituales alcanza con agua tibia, detergente neutro, un paño de microfibra y un cepillo de dientes de cerdas suaves.

Primero se deben separar cuidadosamente los pliegues y retirar las migas o residuos acumulados. Luego hay que aplicar agua jabonosa y frotar con suavidad, evitando empapar la junta o utilizar elementos abrasivos que puedan perforarla o deformarla.

Moho en la Heladera.

Después se debe pasar un paño humedecido con agua limpia para quitar el detergente y secar completamente cada pliegue. Los fabricantes recomiendan utilizar jabón suave y eliminar toda la humedad para conservar el cierre de la puerta en buenas condiciones.

Una advertencia sobre los productos de limpieza

Si las manchas persisten y se utiliza un desinfectante, deben respetarse las indicaciones de la etiqueta y comprobar que sea adecuado para la goma y para superficies próximas a alimentos.

La lavandina nunca debe mezclarse con vinagre, amoníaco, detergente ni otros limpiadores. Esta combinación puede liberar vapores peligrosos, según advierten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Para evitar que los puntos negros reaparezcan, conviene limpiar de inmediato cualquier derrame, revisar periódicamente los pliegues y secar la condensación. Si la goma está rota, endurecida o continúa húmeda pese a la limpieza, podría ser necesario reemplazarla para recuperar el cierre correcto de la heladera.