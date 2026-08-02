Calendario lunar de agosto: cuándo habrá Luna llena y cuáles son las cuatro fases

REDACCIÓN ELONCE
El calendario lunar de agosto 2026 tendrá cuatro fechas principales. La Luna llena, conocida como “Luna de Esturión”, será el viernes 28, mientras que el cuarto menguante ocurrirá este miércoles 5.
El calendario lunar de agosto 2026 tendrá cuatro momentos principales para observar desde Argentina: cuarto menguante, Luna nueva, cuarto creciente y Luna llena. Según los datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el plenilunio se producirá el viernes 28 y será uno de los fenómenos astronómicos destacados del mes.
La primera fase principal llegará este miércoles 5 de agosto, cuando se produzca el cuarto menguante. Posteriormente, el miércoles 12 será el turno de la Luna nueva; el miércoles 19 ocurrirá el cuarto creciente y, finalmente, el viernes 28 podrá observarse la Luna llena.
Las fechas de las fases lunares no coinciden necesariamente de un mes a otro debido al ciclo que realiza el satélite natural alrededor de la Tierra. Por ese motivo, quienes siguen estos fenómenos deben consultar el calendario correspondiente a cada período.
Calendario lunar de agosto 2026
De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio de Hidrografía Naval, el cronograma comenzará el miércoles 5 de agosto con el cuarto menguante, cuando desde la Tierra se observará aproximadamente la mitad de la superficie lunar iluminada.
La segunda fecha será el miércoles 12 de agosto, cuando ocurrirá la Luna nueva. Una semana después, el miércoles 19, se producirá el cuarto creciente. Finalmente, el viernes 28 de agosto llegará la Luna llena, momento en el que el satélite podrá observarse completamente iluminado.
Agosto tendrá así cuatro fases lunares principales, a diferencia de lo ocurrido en agosto de 2025, cuando el calendario presentó cinco eventos de este tipo. Las fases responden a la posición relativa que ocupan la Tierra, la Luna y el Sol durante el recorrido orbital del satélite.
Cuándo será la Luna llena de agosto
La Luna llena llegará el viernes 28 de agosto. Durante el plenilunio, la cara visible del satélite desde la Tierra aparece completamente iluminada por el Sol, siempre que las condiciones meteorológicas permitan su observación.
Tradicionalmente, la Luna llena de agosto recibe el nombre de “Luna de Esturión”. La denominación está relacionada con pueblos originarios de América del Norte que utilizaban las fases lunares como referencia para identificar distintos momentos del año.
El nombre hacía referencia al período en el que históricamente existía una mayor disponibilidad de esturiones en los Grandes Lagos de América del Norte. Estos peces constituían una fuente importante de alimento para las comunidades de la región y el fenómeno también coincidía con actividades vinculadas con las cosechas del hemisferio norte.
Qué significa cada fase lunar
Las fases lunares corresponden a las diferentes formas en que se observa desde la Tierra la parte de la Luna iluminada por el Sol. A medida que el satélite completa su órbita alrededor de nuestro planeta, cambia la proporción de su superficie visible que recibe iluminación.
La Luna llena, también denominada plenilunio, se produce cuando la cara visible aparece completamente iluminada. En la Luna nueva, conocida también como novilunio, el satélite prácticamente no puede distinguirse iluminado desde nuestro planeta.
Los cuartos representan etapas intermedias. Durante el cuarto creciente se observa aproximadamente el 50% de la cara visible iluminada y, con el paso de los días, aumenta esa proporción. En el cuarto menguante, también se aprecia aproximadamente la mitad, pero la iluminación disminuye progresivamente camino hacia la Luna nueva.
Cómo se producen las fases de la Luna
El ciclo lunar completo dura aproximadamente 29,5 días, aunque tradicionalmente se lo suele asociar con un período cercano a cuatro semanas. Durante ese recorrido, la posición de la Luna respecto de la Tierra y del Sol determina qué porción iluminada puede observarse.
Según explica el Servicio de Hidrografía Naval, las fases principales corresponden a instantes precisos en los que las direcciones Tierra-Luna y Tierra-Sol forman determinados ángulos. Por esta razón, técnicamente no tienen una duración de varios días, sino que ocurren en un momento específico, publicó LN.
Más allá de su importancia astronómica, las fases de la Luna también están rodeadas de tradiciones y creencias populares. Algunas personas las toman como referencia para actividades cotidianas, como el corte de cabello o determinados trabajos agrícolas. Estas interpretaciones pertenecen al ámbito de las creencias y no modifican la explicación astronómica del fenómeno.