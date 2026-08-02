Confirmaron que 40.000 inmigrantes intentaron llegar a Ceuta: la movilización habría sido motivada por redes sociales

El Ministerio del Interior de Marruecos informó este domingo que alrededor de 40.000 inmigrantes se desplazaron hacia la frontera de Ceuta, mientras que otras 1.135 personas intentaron ingresar de forma irregular a Melilla durante los últimos días.

Las autoridades marroquíes también admitieron que 11 personas murieron en su territorio, de las cuales diez fallecieron por ahogamiento, en medio de uno de los mayores episodios de presión migratoria registrados en la frontera con España, publicó La Razón.

En un comunicado oficial, Rabat aseguró que continuará siendo "un socio fiable y responsable" en la cooperación con España y la Unión Europea para el control migratorio.

Créditos: AP Photo/Antonio Sempere

Marruecos apunta a la desinformación y a las redes de trata

El gobierno marroquí atribuyó la masiva movilización a una combinación de factores, entre ellos la acción de redes de tráfico de personas, la difusión de información engañosa y la falsa percepción de que era posible acceder fácilmente al territorio europeo sin consecuencias legales, informó La Razón.

Según las autoridades, estas circunstancias fueron potenciadas por una intensa actividad en plataformas digitales y servicios de mensajería.

Un informe vincula la movilización con una campaña en redes sociales

Un informe de inteligencia elaborado mediante técnicas de fuentes abiertas (OSINT) y análisis de redes sociales (SOCMINT) concluyó que la llegada masiva a Ceuta estuvo precedida por una campaña digital desarrollada durante julio, que habría alcanzado más de 11 millones de impactos potenciales.

La investigación sostiene que perfiles y comunidades radicados en Argelia, Marruecos, Túnez, Francia y Estados Unidos difundieron contenidos con información sobre rutas, horarios, puntos de encuentro y recomendaciones para alcanzar el espigón del Tarajal, principal punto de acceso hacia Ceuta.

Entre los hallazgos también se identificaron grupos de WhatsApp administrados desde números con prefijo de Argelia (+213), donde se compartían datos logísticos para facilitar el desplazamiento de los migrantes.

Una movilización impulsada por múltiples plataformas

El estudio señala que la campaña se expandió principalmente a través de TikTok, Facebook, Instagram, X y WhatsApp, donde circularon videos, publicaciones y mensajes que incentivaban el cruce hacia territorio español.

Los investigadores sostienen que no existió una organización centralizada, sino un ecosistema digital integrado por distintos perfiles que cumplían funciones específicas de difusión, viralización y coordinación logística.

Asimismo, el informe remarca que la actividad aumentó luego de la difusión de una sentencia del Tribunal Supremo español sobre el tratamiento jurídico de quienes ingresan por vía marítima a Ceuta, circunstancia que, según el análisis, fue interpretada erróneamente por numerosos usuarios y utilizada para alimentar la movilización masiva.

Mientras tanto, las autoridades españolas mantienen plenamente operativas las barreras de contención en Ceuta y continúan reforzando el dispositivo de seguridad para evitar nuevos intentos de ingreso irregular.