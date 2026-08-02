Perú suspendió una aerolínea tras el accidente en Nazca que dejó 13 muertos

El Gobierno de Perú decidió suspender temporalmente las operaciones de la aerolínea turística Aerodiana luego del accidente aéreo ocurrido cerca de las Líneas de Nazca, en la región de Ica, que dejó 13 personas fallecidas.

La aeronave, una Cessna Grand Caravan C-208, transportaba a turistas europeos que habían contratado el vuelo para observar desde el aire los famosos geoglifos declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Entre las víctimas había siete turistas italianos, dos alemanes, dos españoles y dos tripulantes peruanos.

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que la suspensión se mantendrá mientras avanzan las investigaciones para determinar si la empresa cumplía con las normas aeronáuticas, procedimientos y requisitos operativos vigentes.

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La avioneta reportó una falla mecánica antes de caer

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, confirmó que la tripulación realizó una comunicación previa al accidente en la que informó sobre un posible problema mecánico.

"Hubo una llamada desde la nave para indicar que tenía problemas mecánicos", señaló el funcionario desde la zona del siniestro.

Según la información oficial, la aeronave había despegado desde el aeropuerto de Pisco con destino a un vuelo turístico sobre las Líneas de Nazca. Poco después, reportó la emergencia a la torre de control del aeródromo de Nazca y se perdió el contacto radial.

Investigan las causas del accidente

La Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos trabaja en el análisis de los restos de la aeronave, la trayectoria del vuelo y las condiciones técnicas del avión para determinar qué provocó la caída.

Las autoridades indicaron que los resultados preliminares podrían conocerse en los próximos días, aunque la investigación completa demandará más tiempo.

El gobierno peruano también confirmó que representantes consulares de Italia y Alemania estuvieron presentes en la zona del accidente para acompañar las tareas y asistir a los familiares de las víctimas.

Consternación internacional por la muerte de turistas

La tragedia generó reacciones de distintos gobiernos europeos. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó sus condolencias a los familiares de los siete ciudadanos italianos fallecidos y aseguró que el Ejecutivo acompaña a las víctimas en este momento de dolor.

Por su parte, Aerodiana emitió un comunicado en el que expresó su pesar por el accidente y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades en la investigación.

El siniestro ocurrió alrededor de la 13 horas del sábado, a unos dos kilómetros del aeropuerto de Nazca, poco después del despegue de la avioneta que realizaba el tradicional recorrido turístico sobre las líneas trazadas en el desierto peruano.